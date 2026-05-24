Seni bırakmayız Onana!

Antalya'da Konyaspor'u mağlup ederek 10. kez Türkiye Kupası'nı müzesine götüren Trabzonspor'da maç sonu coşku tavan yaptı. Müsabakanın bitiş düdüğüyle birlikte sahaya girerek büyük bir sevinç yaşayan başkan Ertuğrul Doğan, yeni sezon için hiç vakit kaybetmedi ve saha içinde hemen transfer çalışmalarına başladı. Soluğu kiralık sözleşmesi bitecek olan başarılı kalecisi Andre Onana'nın yanında alan Doğan, "Kaliteni bir kez daha gösterdin. Bu coşkunun daha fazlasını yaşamak istiyorsan takımda kalmalısın. Bizim için çok önemli bir oyuncusun. Seni kesinlikle bırakmak istemiyoruz" dedi.

'KALMAK İSTERSE ÇÖZÜM BULURUZ'

Basın mensuplarına da "Onana, Trabzon'da şu anda mutlu. Onu çok seviyoruz. Kalmak isterse rakam konusunda çözüm buluruz. Onana gibi bir karaktere Trabzonspor'un ihtiyacı var" diyen Doğan, transfer için ateşi yaktı. Bu arada yönetim, 30 yaşındaki Kamerunlu file bekçisi için Manchester United ile resmi temasları önümüzdeki hafta hızlandıracak. Bordomavililerin, Onana'nın kalması için gereken tüm hamlelerin yapılması konusunda kararlı olduğu öğrenildi.



FATİH TEKKE'DEN KARİYER REKORU

FATİH Tekke, teknik direktörlük kariyerinin ilk kupasını kazandı. Ocak ayında zam yapılarak yıllık kazancı 90 milyon TL'ye çıkarılan 48 yaşındaki çalıştırıcı, sezonu 2.09 puan ortalamasıyla tamamladı ve kendi kariyer rekorunu kırdı. Mütevazı kadrosuyla ezeli rakiplerine kafa tutan bir takım kimliği oluşturan tecrübeli hoca, bu sezon 43 maçta 27 galibiyet-9 beraberlik ve 7 mağlubiyet aldı. Rakip ağları 84 kez sarsan bordo-mavili takım, 50 gole engel olamadı. Deneyimli çalıştırıcı, aynı zamanda Trabzonspor tarihinde hem futbolcu hem de teknik direktör olarak Şenol Güneş ile birlikte Türkiye Kupası kazanan 2. isim oldu.