Son anların adamı

Trabzonspor
'un başarılı futbolcusu Ernest Muçi, Süper Lig'de Başakşehir (3-4/90+11) ve Kocaelispor (1-2/90+2) maçlarında attığı son dakika golleriyle takımına 6 puan getirdi. Muçi, son olarak Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Gençlerbirliği'ne karş 90+2'de bulduğu golle bordomavilileri finale taşıyan isim oldu. Ayrıca 11 gol-3 asistlik performansıyla Süper Lig'in üçüncü sırada bitirilmesinin mimarları arasında yer aldı. Paul Onuachu'dan (24 gol-2 asist) sonra Trabzonspor'un en skorer oyuncu olan Muçi, tabelayı tam 22 kez (15 gol-7 asist) değiştirdi. Bordo-mavili formayla hem gol hem de asist karnesiyle kariyerinin zirvesine ulaştı. Beşiktaş'ta yaşadığı sorunlu dönemin ardından Trabzonspor'da yıldızını parlatmayı başardı.