Son dakika Trabzonspor haberleri: Trabzonspor, Kızılyıdız karşısında 3 puanı aldı! Fırtına, Avrupa’da galibiyetle tanıştı

Son dakika haberleri… Süper Lig'de bu sezon istediği sonuçları almaktan uzak olan Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi'nde sezonun ilk 3 puanını aldı.
H Grubu ikinci maçında Kızılyıldız'ı ağırlayan Fırtına, rahat bir oyunla sahadan 2-1 galibiyetle ayrıldı.
MAÇTAN DAKİKALAR
15. dakikada sağdan Bakasetas'ın sağdan kullandığı köşe vuruşunda, savunmanın kafayla uzaklaştırmak istediği top ceza alanı dışındaki Trezeguet'in önüne düştü. Bu futbolcunun sert şutunda kaleci Borjan, güçlükle topu kornere çeldi.
16. dakikada Trabzonspor, öne geçti. Trezeguet'in soldan ortasında, arka direkte uygun durumdaki Hamsik, altı pas içinde uçarak kafayla topu filelere gönderdi: 1-0
33. dakikada sağ çaprazdan ceza alanına hareketlenen Bukari'nin şutunda, kaleci Uğurcan Çakır, güçlükle topu kornere çeldi.
Karşılaşmanın ilk yarısı bordo-mavili takımın 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.
TRİBÜNLER BOŞ KALDI
Geçen sezon şampiyonluk sürecinden bu yana tribünlerin tamamını dolduran Trabzonsporlu taraftarlar, bu karşılaşmaya fazla ilgi göstermedi.
Şenol Güneş Spor Kompleksi'ndeki tribünlerde büyük boşluklar gözlendi. Yaklaşık 150 Kızılyıldız taraftarı da misafir tribünde yer alarak takımlarına destek verdi. Maç öncesi taraftarlar, teknik direktör Abdullah Avcı'ya tezahüratla destek verdi.