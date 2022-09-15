Haberler Spor Haberleri Trabzonspor Haberleri Son dakika Trabzonspor haberleri: Trabzonspor, Kızılyıdız karşısında 3 puanı aldı! Fırtına, Avrupa'da galibiyetle tanıştı
Giriş Tarihi: 15.9.2022 18:25 Son Güncelleme: 15.9.2022 21:38

Son dakika Trabzonspor haberleri: Trabzonspor, Kızılyıdız karşısında 3 puanı aldı! Fırtına, Avrupa'da galibiyetle tanıştı

Son dakika Trabzonspor haberleri: Trabzonspor, Kızılyıdız karşısında 3 puanı aldı! Fırtına, Avrupa’da galibiyetle tanıştı

Son dakika Trabzonspor haberleri… UEFA Avrupa Ligi’nde Türkiye’yi temsil eden Trabzonspor, H Grubu ikinci maçında Kızılyıldız’ı ağırladı. Sahasında oynanan maçta rakibine şans tanımayan bordo-mavililer, karşılaşmadan 2-1 galibiyetle ayrılarak Avrupa Ligi’ndeki ilk 3 puanını kaptı. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika haberleri… Süper Lig'de bu sezon istediği sonuçları almaktan uzak olan Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi'nde sezonun ilk 3 puanını aldı.

H Grubu ikinci maçında Kızılyıldız'ı ağırlayan Fırtına, rahat bir oyunla sahadan 2-1 galibiyetle ayrıldı.

Trabzonspor'un gollerini Marek Hamsik ve Trezeguet kaydetti. Öte yandan ikinci yarıda oyuna dahil olan Abdülkadir Ömür, sakatlanarak sedyeyle oyundan ayrıldı. Kızılyıldız'ın golü ise maçın son dakikalarında Nikolic'ten geldi.

MAÇTAN DAKİKALAR

15. dakikada sağdan Bakasetas'ın sağdan kullandığı köşe vuruşunda, savunmanın kafayla uzaklaştırmak istediği top ceza alanı dışındaki Trezeguet'in önüne düştü. Bu futbolcunun sert şutunda kaleci Borjan, güçlükle topu kornere çeldi.

16. dakikada Trabzonspor, öne geçti. Trezeguet'in soldan ortasında, arka direkte uygun durumdaki Hamsik, altı pas içinde uçarak kafayla topu filelere gönderdi: 1-0

33. dakikada sağ çaprazdan ceza alanına hareketlenen Bukari'nin şutunda, kaleci Uğurcan Çakır, güçlükle topu kornere çeldi.

Karşılaşmanın ilk yarısı bordo-mavili takımın 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

TRİBÜNLER BOŞ KALDI

Geçen sezon şampiyonluk sürecinden bu yana tribünlerin tamamını dolduran Trabzonsporlu taraftarlar, bu karşılaşmaya fazla ilgi göstermedi.

Şenol Güneş Spor Kompleksi'ndeki tribünlerde büyük boşluklar gözlendi. Yaklaşık 150 Kızılyıldız taraftarı da misafir tribünde yer alarak takımlarına destek verdi. Maç öncesi taraftarlar, teknik direktör Abdullah Avcı'ya tezahüratla destek verdi.

EN ÇOK OKUNANLAR

TOKİ başvuru şartları, ücreti ve daire metrekareleri belirlendi! e-Devlet ekranı için bu detaylara dikkat! TOKİ sosyal konut başvuru ücreti ne kadar olacak?
TOKİ arsa başvuru nasıl yapılır, başvuru ücreti ne kadar? 100 bin arsa atışı hangi illerde, nerede, fiyatları ne kadar? TOKİ arsa başvuru şartları ve tarihleri ve tüm detaylar
TOKİ başvuru şartları ve ücreti son dakika! Daire fiyatları ve taksit ödemeleri açıklandı! 2022 TOKİ ucuz sosyal konut ve arsa satışı için Başkan Recep Tayyip Erdoğan müjdeyi verdi
TOKİ başvuru şartları 2022 ve ücreti SON DAKİKA: Tek tuşla e-Devlet başvurusu yap! TOKİ sosyal konut fiyatları ve taksit ödemeleri ne kadar?
SON DAKİKA: Bakan Kurum canlı yayında açıkladı! Cayma hakkı var mı? Daireyi iade edenler parasını alabilir mi?
TOKİ ucuz konutlar kaç m2? TOKİ 2022 Sosyal Konut 2+1 ve 3+1 evler kaç metrekare?
TOKİ genç başvuru nasıl yapılır, yaş sınırı kaç ve şartları nelerdir? TOKİ sosyal konut genç kategori başvuru ekranı 2022
Almanya çaresiz! Kriz faturalara yansıdı
Evde bakım maaşı yatan iller 15 Eylül 2022: Evde bakım maaşı ne zaman yatacak, hesaplara yatmaya başladı mı?
Mersin'de hangi ilçelerde TOKİ konut yapılacak? TOKİ sosyal konut Mersin'de nerede yapılacak, nereye?
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika Trabzonspor haberleri: Trabzonspor, Kızılyıdız karşısında 3 puanı aldı! Fırtına, Avrupa'da galibiyetle tanıştı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA