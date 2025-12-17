Tam bağımsız Trabzonspor

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, dün A Spor'da çarpıcı açıklamalarda bulundu. Kartal ve Akyazı Projeleri'nin detaylarını anlatan Doğan, ayrıca Türkiye Kupası hedeflerini de paylaştı. Geleceği düşünerek planlar yaptıklarının altını çizerek şunları söyledi: "Bu projelerden yıllık yaklaşık 50 milyon dolar gelir sağlayacağız. Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür etmek istiyorum. Gerçekten her konuda Türk sporunun ve futbolunun her zaman yanında. Bu projenin tahsisi ile alakalı bize çok yardımcı oldu. Onun katkısı ve desteği Türk futbolu için çok önemli. Ekonomik özgürlüğü olmayan bir takımın hayatına devam etmesi mümkün değil. En önemli konu ekonomidir. Ekonomisi düzelen Trabzonspor, kimseye muhtaç olmayan Trabzonspor, Avrupa'da da başarılı olacaktır. "

TÜRKİYE KUPASI ÇOK ÖNEMLİ

"Türkiye Kupası ve TFF Süper Kupası çok önemli. Trabzonspor kupasız mutlu olmaz, başkanı da yönetimi de mutlu olmaz. Sahada taraftara mahcubuz. Biz de bunu telafi etmek istiyoruz."

'BERAT ALBAYRAK'A TEŞEKKÜR EDERİM'

"Bu dönemde yapacağımız projelerin tamamı satış için değil, uzun vadeli bir gelir imkânı oluşturacak. Satmak gibi bir derdimiz yok. Kiralayıp geleceği kurtaran projeler. Ayrıca söylemeden geçemeyeceğim, yöneticilik hayatımız boyunca Sayın Berat Albayrak her zaman yanımızda durdu. Ona da özel bir teşekkür etmek istiyorum."