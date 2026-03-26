Tekke fırtına ile zirvede

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, adım adım yükselen performansını bordomavili takımda zirveye taşıdı. 2024-25'te Şenol Güneş'in ayrılığı sonrası koltuğa oturan deneyimli hoca, kısa sürede etkisini gösterdi. 11 müsabakada 1.73 puan ortalaması elde ederken, bordo-mavili ekibi üst sıralara taşıdı. Bu sezon ise Tekke, teknik adamlık kariyerinin en başarılı performansına ulaştı. 27 maçta 18 galibiyet elde eden bordo-mavililer, 2.22 puan ortalamasıyla ligin zirve yarışında iddialı konuma geldi. Futbolculuk döneminde de Trabzon formasını giyen Tekke'nin kurduğu güçlü bağ, böylelikle saha sonuçlarına doğrudan yansıdı.