Trabzon havaya girdi

NWAİWU KENDİNİ AŞTI

Trabzonspor'un devre arasında Avusturya'nın Wolfsberger takımından 5.5 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer ettiği Chibuike Nwaiwu, kariyerinde ilk kez bir maçta iki gol birden attı. Ayrıca, Carl Medjani'den (Kasım 2014, Galatasaray) bu yana bir Süper Lig maçında iki gol kaydeden ilk Trabzonspor stoperi oldu.





OZAN TUFAN'DAN SKORA İLK KATKI

Trabzonspor'da dün akşam sağ bekte görev yapan Ozan Tufan, bu sezon Süper Lig'de ilk kez skora katkı sağladı. Tecrübeli futbolcu, hem Onuachu'ya hem de Nwaiwu'ya asist yaptı. Nwaiwu'nun ikinci golünde ise pasör görevini Onuachu üstlendi.



ONUACHU'NUN 7. HARİKASI

SÜPER Lig'de krallık yarışının ilk sırasında yer alan Onuachu, dün 18. kez fileleri havalandırdı ve 7. kafa golüne ulaştı. Sezonun en fazla kafa golü atan futbolcusu olan Nijeryalı, 1 gol daha bulması halinde, 2010- 11'den bu yana Trabzon formasıyla bir sezonda en fazla kafa golü atan oyuncu olan Oscar Cardozo'yu geride bırakacak.

KRAMPON PARLATMAYI SEVİYORUM

Her maçta gol atan arkadaşlarının kramponlarını parlatan Nwaiwu, dün akşam bu sevinci Onuachu ile karşılıklı yaşadı. Nijeryalı stoper, konuyla ilgili olarak "Krampon parlatmayı seviyorum" dedi.



TEK DÜŞÜNCEM ŞAMPİYONLUK

Trabzonspor'un genç yıldızı Oulai, transfer dedikodularıyla ilgili konuştu. 19 yaşındaki Fildişi Sahilli orta saha, "Trabzonspor'un başarısına odaklanmış durumdayım. Maçlar kazanmaya, hatta mümkünse lig şampiyonluğu kazanmaya odaklanmış durumdayım. Çok fazla transferi düşünen birisi değilim" dedi. F.Bahçe'nin Fransız yıldızı Kante'ye benzetilmesiyle ilgili ise "Kendisi üst seviyede bir oyuncu, herkes ona saygı duyuyor. Ancak ben kendime ve performansıma odaklanıyorum" diye konuştu.