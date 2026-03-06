Haberler Spor Haberleri Trabzonspor Haberleri Trabzon’a iyi ki gelmişim
Giriş Tarihi: 6.03.2026

“Burada futbol oynamak çok keyifli. Kendimi daha iyi hissediyorum” diyen Arnavut futbolcu, yoluna bordo-mavili formayla devam etmeyi düşünüyor

YUNUS EMRE SEL
Beşiktaş'ta çıktığı 61 maçta 11 gol, 3 asist üreten Ernest Muçi, Trabzonspor'da ise çok daha etkili bir performans ortaya koydu. Bordomavililerde 26 karşılaşmada 13 gol, 7 asistlik katkı sağlayan 24 yaşındaki oyuncu, Karadeniz ekibinde adeta yeni bir sayfa açtı. Satın alma opsiyonlu kiralık olan Arnavut futbolcunun "İyi ki Trabzonspor'a gelmişim. Burada futbol oynamak çok keyifli. Kendimi daha iyi hissediyorum" dediği öğrenildi. Öte yandan teknik direktör Fatih Tekke, TFF Fair Play ve Sosyal Sorumluluk Kurulunca "Şubat Ayı Sosyal Sorumluluk Ödülü"ne layık görüldü. Tekke, 5 Ocak'taki Turkcell Süper Kupa Yarı Finali öncesi futbolun bir oyun olduğunu vurgulamıştı. Tekke'nin, sporun insanları bir araya getiren yönüne dikkat çektiği belirtildi.

