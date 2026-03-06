Trabzon’a iyi ki gelmişim

Beşiktaş'ta çıktığı 61 maçta 11 gol, 3 asist üreten Ernest Muçi, Trabzonspor'da ise çok daha etkili bir performans ortaya koydu. Bordomavililerde26 karşılaşmada13 gol, 7 asistlik katkı sağlayan24 yaşındaki oyuncu,Karadeniz ekibinde adetayeni bir sayfa açtı. Satın alma opsiyonlu kiralık olan Arnavut futbolcunun "İyiki Trabzonspor'a gelmişim.Burada futbol oynamak çokkeyifli. Kendimidaha iyi hissediyorum" dediği öğrenildi. Öte yandan teknik direktör Fatih Tekke, TFF Fair Playve Sosyal SorumlulukKurulunca "Şubat Ayı SosyalSorumluluk Ödülü"ne layıkgörüldü. Tekke, 5 Ocak'taki Turkcell Süper Kupa Yarı Finali öncesi futbolun bir oyun olduğunu vurgulamıştı. Tekke'nin, sporun insanları bir araya getiren yönüne dikkat çektiği belirtildi.