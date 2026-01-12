Trabzon’da boma sesleri

Trabzonspor'da transfer çalışmaları tüm hızıyla sürerken savunma hattı için sürpriz bir isim gündeme geldi. Portekiz ekibi Estoril Praia'nın forması giyen 23 yaşındaki Kevin Boma, bordo- mavililerin radarına girdi. Portekiz basınında yer alan habere göre; Trabzonspor genç stoperi kadrosuna katmak için ciddi bir girişimde bulundu. Ancak bordomavililerin bu transferde yalnız olmadığı, Polonya ekibi Widzew Lodz'un da oyuncuyla yakından ilgilendiği belirtildi. 4 milyon Euro piyasa değerine sahip genç isim, sağ bekte de forma giyebiliyor. Sağ stoper sorununu Chibuike Nwaiwu'yu alarak çözen Trabzonspor'un, öncelik verdiği sol stoper pozisyonu için Alanyaspor'dan Ümit Akdağ ile görüşme halinde olduğu belirtildi.

SERDAR SAATÇI AL NASR'A GİTTİ

TRABZONSPOR, Serdar Saatçı'nın Birleşik Arap Emirlikleri ekiplerinden Al Nasr'a satın alma opsiyonuyla kiralandığını duyurdu. Açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Serdar Saatçı'nın, Al Nasr Kulübü'ne, 2.500.000.-EUR satın alma opsiyonlu olarak, 2025-2026 futbol sezonu ikinci yarısı için geçici transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre, oyuncunun tüm maliyetleri Al Nasr Kulübü tarafından karşılanacaktır" ifadeleri kullanıldı. 2024-25'te Braga'dan transfer edilen 22 yaşındaki stoper, Karadeniz devinde toplamda 19 maçta forma şansı buldu.