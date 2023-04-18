Haberler Spor Haberleri Trabzonspor Haberleri Trabzonspor, Hırvat teknik direktör Nenad Bjelica ile 1.5 yıllık anlaşma yaptı: Elini taşın altına koydu!
Giriş Tarihi: 18.4.2023

Trabzonspor, Hırvat teknik direktör Nenad Bjelica ile 1.5 yıllık anlaşma yaptı: Elini taşın altına koydu!

YUNUS EMRE SEL
UĞUR ÇEM
Trabzonspor, Hırvat teknik direktör Nenad Bjelica ile 1.5 yıllık anlaşma yaptı: Elini taşın altına koydu!

Bordo-mavililer hoca arayışlarında mutlu sona ulaştı. En son ülkesinin ekiplerinden Osijek'i çalıştıran 51 yaşındaki teknik adam, pazarlık yapmayarak yönetimin teklifini kabul etti 6 kişilik ekibiyle birlikte Fırtına'nın başına geçecek olan Bjelica, perşembe günü deplasmanda oynanacak maç için takımla birlikte Sivas'a gidip ilk sınavını verecek

Trabzonspor aradığı teknik adamı Hırvatistan'da buldu. Başkan Ertuğrul Doğan, pazarlık yapmayarak yönetimin sunduğu koşulları kabul eden ve elini taşın altına koymak isteyen Nenad Bjelica ile prensipte anlaşmaya vardı. İkili 1.5 yıl için el sıkışırken, Türkiye'de yapılacak son görüşmelerden sonra imzalar atılacak.

EKİPTE BİR DE TÜRK OLACAK
En son ülkesi Hırvatistan'ın Osijek takımını çalıştıran 51 yaşındaki teknik adam, 29 Ağustos 2022'den bu yana boştaydı. Trabzonspor'a 6 kişilik kendi ekibiyle gelecek Bjelica'nın teknik heyetinde bir de Türk antrenör olacak. Tecrübeli çalıştırıcı, perşembe oynanacak Sivas maçına da takımla gidecek.




İSTANBUL'A GELDİ
Bjelica dün gece 6 kişilik ekibiyle İstanbul'a geldi. Bugün Başkan Ertuğrul Doğan'ın ofisinde görüşme yapılacak ve imzalar atılacak. Hırvat hoca sonra Trabzon'a geçecek.




İŞTE 10 MADDEDE NENAD BJELICA
1-TEKNİK direktörlük kariyerinde 8 kulüp çalıştırdı. Avusturya, İtalya ve Polonya'da görev yapan Hırvat hocanın, son iki kulübü ülkesindeydi.
2-AVUSTURYA'NIN Wolfsberger takımını 2009-10 sezonunda bölgesel lig şampiyonu yaparak adını duyuran Bjelica, 2011-12'de bir kez daha mutlu sona ulaştı. Kulübü, tarihinde ilk kez 1. Lig'e (Bundesliga) çıkaran isim oldu.
3-KARİYER basamaklarını bir bir tırmanan Hırvat hoca, Wolfsberger'in ardından sırasıyla Austria Wien, Spezia, Lech Poznan, Dinamo Zagreb ve Osijek'te görev aldı.
4-ZAGREB'İ iki sezon üst üste (2017- 18, 2018-19) şampiyonluğa ulaştırdı. 2017-18'de Hırvatistan Kupası'nı da kaldırdı.
5-LOVRO Majer, Mislav Orsic ve Bruno Petkovic'i o dönem toplam 4.5 milyon Euro'ya Zagreb'e transfer etti. Bu isimleri Hırvat Milli Takımı'na kazandırdı. Şimdiki değerleri 35 milyon Euro bandına ulaşmış durumda.




HIRVATÇA DIŞINDA 5 DİLİ KONUŞUYOR
6-ZAGREB'DEN ayrılırken Hırvatistan Ligi'nde en az 50 maça çıkan hocalar arasında en yüksek puan ortalamasına (2.53) sahipti.
7-AVRUPA'NIN gözde stoperlerinden Josko Gvardiol'ü, 2019-20'de Zagreb altyapısından A Takıma kazandırdı. 2021-22'de 18 milyon Euro'ya Leipzig'e giden Gvardiol'e şimdilerde 100 milyon Euro'nun üstü bir değer biçiliyor.
8-ÇALIŞTIRDIĞI takımlarda en pahalı transferi 3 milyon Euro'ydu. Toplamda 13 futbolcuya, 17 milyon Euro harcattı.
9- HIRVATÇA haricinde İngilizce, Almanca, İtalyanca, İspanyolca ve Lehçe konuşuyor.
10-HÜCUM felsefesini benimseyen teknik direktörün, son üç kulübünde gol ortalaması 1.50'nin üstünde oldu.




TÜRKİYE SABAH SPOR'DAN ÖĞRENDİ
Trabzonspor'un, Nenad Bjelica ile görüştüğünü, Hırvat hocanın da bordo-mavili kulübe sıcak baktığını ve anlaşmanın yakın olduğunu Türkiye, SABAH Spor sayfalarından okudu. İnternet siteleri ve sosyal medya hesaplarında yokken pazar gecesi saat 01.55'te bu kritik zirveyi baskıya verdik. Dün de futbolseverler, Bjelica ismini sadece SABAH Gazetesi'nde gördü...

EN ÇOK OKUNANLAR

İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
SON DAKİKA | Teröristbaşı Kalkan saklandığı ininden seslendi! Kandil'den 7'li koalisyona yeni mesaj: Temel gündemleri yapsınlar...
Diyanet ile Şükür namazı adım adım kılınışı: Şükür namazı nasıl kılınır, kaç rekattır, ne zaman kılınır?
Son dakika: ABD'den Türkiye için flaş F-16 kararı: Onay verildi...
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan'dan Bayram Müjdesi! Kentsel dönüşüme ivme katacak...
Akşener, 'Babacan karşı çıktı' deyip 'Masa' krizini hatırlattı: O teklife itiraz etti
Sabah Namazı Nasıl Kılınır - Sabah Namazı Kaç Rekat, Kadın ve Erkek İçin Farzı ve Sünnetinin Kılınışı Nasıl?
Son dakika: Başkan Erdoğan: 650 bin konutu bitirmeden deprem bölgesinden ayrılmayacağız
Tahliye edilen Kobani sanıkları firar etti: Kobani davasının 3 sanığının kaçtığı tespit edildi
İYİ Parti kurucularından Vedat Yenerer'den bomba 'Akşener' iddiası: O gece istifa edebilir
ARKADAŞINA GÖNDER
Trabzonspor, Hırvat teknik direktör Nenad Bjelica ile 1.5 yıllık anlaşma yaptı: Elini taşın altına koydu!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA