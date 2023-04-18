Trabzonspor, Hırvat teknik direktör Nenad Bjelica ile 1.5 yıllık anlaşma yaptı: Elini taşın altına koydu!

Trabzonspor aradığı teknik adamı Hırvatistan'da buldu. Başkan Ertuğrul Doğan, pazarlık yapmayarak yönetimin sunduğu koşulları kabul eden ve elini taşın altına koymak isteyen Nenad Bjelica ile prensipte anlaşmaya vardı.51 yaşındaki teknik adam,29 Ağustos 2022'den bu yana boştaydı.Trabzonspor'a 6 kişilik kendi ekibiylegelecek Bjelica'nın teknik heyetindebir de Türk antrenör olacak. Tecrübeliçalıştırıcı, perşembe oynanacak Sivasmaçına da takımla gidecek.Bjelica dün gece 6 kişilik ekibiyle İstanbul'a geldi. Bugün Başkan Ertuğrul Doğan'ın ofisinde görüşme yapılacak ve imzalar atılacak. Hırvat hoca sonra Trabzon'a geçecek.direktörlük kariyerinde 8 kulüp çalıştırdı. Avusturya, İtalya ve Polonya'da görev yapan Hırvat hocanın, son iki kulübü ülkesindeydi.Wolfsberger takımını 2009-10 sezonunda bölgesel lig şampiyonu yaparak adını duyuran Bjelica, 2011-12'de bir kez daha mutlu sona ulaştı. Kulübü, tarihinde ilk kez 1. Lig'e (Bundesliga) çıkaran isim oldu.basamaklarını bir bir tırmanan Hırvat hoca, Wolfsberger'in ardından sırasıyla Austria Wien, Spezia, Lech Poznan, Dinamo Zagreb ve Osijek'te görev aldı.iki sezon üst üste (2017- 18, 2018-19) şampiyonluğa ulaştırdı. 2017-18'de Hırvatistan Kupası'nı da kaldırdı.Majer, Mislav Orsic ve Bruno Petkovic'i o dönem toplam 4.5 milyon Euro'ya Zagreb'e transfer etti. Bu isimleri Hırvat Milli Takımı'na kazandırdı. Şimdiki değerleri 35 milyon Euro bandına ulaşmış durumda.ayrılırken Hırvatistan Ligi'nde en az 50 maça çıkan hocalar arasında en yüksek puan ortalamasına (2.53) sahipti.gözde stoperlerinden Josko Gvardiol'ü, 2019-20'de Zagreb altyapısından A Takıma kazandırdı. 2021-22'de 18 milyon Euro'ya Leipzig'e giden Gvardiol'e şimdilerde 100 milyon Euro'nun üstü bir değer biçiliyor.takımlarda en pahalı transferi 3 milyon Euro'ydu. Toplamda 13 futbolcuya, 17 milyon Euro harcattı.haricinde İngilizce, Almanca, İtalyanca, İspanyolca ve Lehçe konuşuyor.felsefesini benimseyen teknik direktörün, son üç kulübünde gol ortalaması 1.50'nin üstünde oldu.Trabzonspor'un, Nenad Bjelica ile görüştüğünü, Hırvat hocanın da bordo-mavili kulübe sıcak baktığını ve anlaşmanın yakın olduğunu Türkiye, SABAH Spor sayfalarından okudu. İnternet siteleri ve sosyal medya hesaplarında yokken pazar gecesi saat 01.55'te bu kritik zirveyi baskıya verdik. Dün de futbolseverler, Bjelica ismini sadece SABAH Gazetesi'nde gördü...