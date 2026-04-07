Trabzonspor isterse yeni tesis yapalım

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, kulübün tesisleri ve yeni havalimanı projesine ilişkin açıklamalarda bulundu. Genç, "İlk planlamada yeni havalimanı, Trabzonspor tesislerine halel getiriyordu. Bu sorun için ricada bulunduk ve şu anda projemiz tesislere zarar vermeden uygulanabilecek durumda. Ancak ileride kulübümüzkabul ederse Trabzonspor'umuzayeni ve modern bir tesis yapalım. Mevcut tesislerin yerine karşılık olarak yeni tesisleri teslim edelim ve mevcut yerin bedelini de ödeyelim" ifadelerini kullandı.