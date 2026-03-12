Trabzonspor Kaynak’a veda etti

Geçirdiği kalp krizi sonrası önceki gün 56 yaşında hayatını kaybeden Trabzonspor Yardımcı Antrenörü Orhan Kaynak için Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki idari binada tören düzenlendi. Törene; Kaynak'ın ailesinin yanı sıra eski Devlet Bakanı ve eski Trabzonspor Başkanı Faruk Özak, Trabzonspor Asbaşkanı Zeyyat Kafkas, yönetim kurulu üyeleri, teknik direktör Fatih Tekke ile teknik ekip, futbolcular, siyasetçiler, spor camiasından isimler ve vatandaşlar katıldı. Orhan Kaynak'ın naaşı, bugün İstanbul Sarıyer Fatih Sultan Mehmet Camii'nde ikindi namazının ardından kılınacak cenaze namazı sonrası Sarıyer Ağlamış Dede Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

BU ŞOKU ATLATMAK ÇOK ZOR

Asbaşkan Zeyyat Kafkas, törende yaptığı konuşmada "Orhan Kaynak'ın verdiği emek Trabzonspor'da yaşamaya devam edecek. Camiamıza sabır diliyorum" dedi. Fatih Tekke ise "Bu şoku atlatmak çok zor. Hepimizin başı sağ olsun" ifadelerini kullandı. Orhan Çıkrıkçı da "Dün (önceki gün) en güzel vakitlerden birini geçirdik, bugün (dün) ise onun cenazesi için buradayız. Allah mekanını cennet eylesin" diye konuştu.