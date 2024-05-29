Trabzonspor Kulübü Genel Sekreteri Kemal Ertürk isyan etti: İşleme niye alınmıyor

Trabzonspor Genel Sekreteri Kemal Ertürk, 17 Mart'ta oynadıkları Fenerbahçe maçındaki olaylara ilişkin, "F.Bahçeli futbolcular ve locada bulunan misafirler hakkında yapmış olduğumuz şikâyetlerin üzerinden 2 aydan fazla süre geçmesine rağmen halen bir işlem yapılmamıştır" dedi. Yazılı açıklama yapan Ertürk, "İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı,F.Bahçeli taraftarların başka bir takım taraftarı baba ve kızını darp etmesi sonrasında ivedilikle soruşturma açmış veiddianamesini hazırlamıştır.G.Saray-F.Bahçe derbisindeki olaylara ilişkin iseF.Bahçe'ye mensup" ifadelerini kullandı.Ertürk, adaletin her yerde aynı hızda ve aynı ilkelerle temsil edilmesi gerektiğinin altını çizerek, "Buna rağmen İstanbul'da olması gerektiği gibi hızlı işleyen adalet, neden Trabzon'da işlememektedir?" değerlendirmesinde bulundu.BELÇİKA'NIN EURO 2024 kadrosuna seçilmesi, bordomavili takımın sağ beki Thomas Meunier'i çok mutlu etti. Haberi alan 32 yaşındaki oyuncu sosyal medya hesabından, "En son ne zaman bu kadar iyi uyandığımı hatırlamıyorum" mesajını paylaştı. Bu arada Avrupa Şampiyonası'nda yer alabilmek için devre arası transfer döneminde Trabzonspor'a gelen deneyimli futbolcu, çıktığı 19 maçta 1 gol, 7 asistle oynayıp etkileyici bir performans ortaya koydu.