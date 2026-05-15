Trabzonspor yaptığı teklifi güncelleyecek

E
rnest Muçi, ortaya koyduğu performansla Trabzonspor
camiasına ve taraftarına kendisini sevdirmeyi başardı. Sezon başında siyah-beyazlı kulüpten kiralanan oyuncunun tapusuna sahip olmak isteyen bordo-mavililer, yapılan anlaşmadaki 8.5 milyon Euro'luk opsiyonu makul bir rakama indirmeyi hedefliyor. Karadeniz kulübü, ilk etapta 5 milyon Euro'luk teklifte bulundu ancak olumlu yanıt alamadı.
Başkan Ertuğrul Doğan ve ekibinin yapılan öneriyi güncellemeyi düşündüğü öğrenildi. Muçi'nin, kariyerini bordo-mavili forma altında devam ettirmek istemesi Trabzonspor cephesinde önemli bir artı olarak görülüyor.