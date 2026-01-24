‘Trabzonspor’un menfaati önemli’

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, takımın gelişimine dikkat çekti. "Önce yangını söndürmekti hedefimiz, bunu yaptık. Şimdi yarışın içindeyiz" derken transfere de değindi:Bu hafta biraz fırtınalı geçti. İki gün önce çıkan haberler vardı. İyi oyuncularını kim vermek ister? Bu gönüllü yapılacak bir şey midir? Ama Trabzonspor'un menfaati varsa... Benim için menfaati var. Hepimiz gittik. Herkes gidebilir. Bunlar gayet doğal. Oyuncularımızın istenmesi bir değer."