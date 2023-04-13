Trabzonspor’un yeni başkanı Ertuğrul Doğan, SABAH Spor’u ziyaret etti: Transferleri kampa yetiştireceğiz!

"Tek niyetim camianın mutluluğu. Bu şehrin tam merkezinde büyüdüm. Ben onları anlıyorum, onlar da beni anlasınlar. Sevdamız için buraya geldik" "Yeni hocamızla politikamızı belirleyip, erken zamanda kamp öncesinde transferlerin tamamını yetiştirmek istiyoruz. Doğru planlama ve oyuncular, başarının gelmesi için yetiyor"
Trabzonspor'da 26 Mart'ta yapılan Seçimli Olağanüstü Genel Kurul'da 1129 geçerlioyun 919'unu alarak kulübün 18.başkanı seçilen Ertuğrul Doğan, SABAHSPOR'u ziyaret etti. Çiçeği burnundaki başkan, takımdaki kötü gidişattan, teknik direktör arayışlarına kadar merak edilen tüm sorularımıza cevap verdi. Herkes teknik direktörü merakediyor, durum nedir?
Sezon sonuna gelindiği için takımların Avrupa ve lig hedefleri var. Etik kurallargereği görevde olan hocalarla görüşmüyoruz.Kulüplerinden izin almayaçalışıyoruz. Kulüplerinin onayıyla görüştüğümüz 2-3 isim var. Yakın zamanda sonuç alacağımızı düşünüyorum. Yeni teknik direktör Beşiktaşmaçına yetişir mi?
Beşiktaş maçına yetişmez. Kimi hocalartakımın bu durumu itibariyletopa girmek istemiyor. Ben de böyledüşüneni hoca olarak düşünmüyorum. Avrupa'da görüştüğümüz bazı hocalar çok ciddi rakamlar istedi. Ekonomik sıkıntılardanbahsederken diğer taraftan hocaya4 milyon Euro verirsem yaptığımla söylediğimbirbirini tutmaz. Ama en yakın zamanda camianın kabul edeceği, oyuncuların saygı duyacağı bir isim olacak. Yerli mi yabancı mı olacak?
Şu anda yerli gibi durmuyor. 2 yıllık bir planlama düşünüyoruz. Kongremiz Aralık 2024'te. Bizim görev süremizi çok geçecek bir çalışma programı düşünmüyoruz. Ama şunu söyleyeyim ligi bilen, tanıyan, rakip takımoyuncularını bilen, Türkiye'de sisteminnasıl işlediğini bilen birisini isterim.Bizim kafamızdaki de o aslında. Şehrin ne istediğini biliyoruz. Her zaman yarışın içerisinde olmak istiyoruz.
GİDECEK İSİMLERİ DEĞERLENDİRİYORUZ
Sürekli olarak şu futbolcugidecek, bu ayrılacakşeklinde haberler çıkıyor.Siz ne söylersiniz? Anlaşması bitecek bazı oyuncularımızvar. Gbamin, Hamsikgibi. Yusuf Yazıcı'nınkiralık anlaşması sona eriyor.Bunun yanında ayrılmakisteyenler var. Hugo bunlardanbiriydi, gitti. Ailevi sebeplerdendolayı Peres'in de ayrılma talebivar. Kulübün çıkarları doğrultusundadeğerlendiriyoruz.Yeni hocamızla politikamızıbelirleyip, erken zamandakamp öncesinde transferlerintamamını yetiştirmekistiyoruz. Son şampiyonluğumuz24-25 milyon Euro'larla son10 yılın en düşük takım bütçesiile yaşandı. Demek ki doğruplanlama, doğru oyuncular,doğru bütçe başarıya yetiyor.
SPORTİF DİREKTÖR OLMAYACAK
Yabancı sayısıyla ilgili düşünceniz ne? Bence serbest kalması lazım. İyi oyuncu herzaman oynar. Bunun yanına altyapıdan teşvikler olabilir.Daha fazla altyapıdan oyuncu oynatantakım teşvik edilebilir. Sportif direktörlükle ilgili haberler okuduk,böyle bir makamı düşünüyor musunuz?Düşünmüyoruz. Zaten beyefendinin de (Serdar Bali)öyle bir talebi yok. Ben Serdar abiyi yeni tanımıyorum.Onlar da beni 20-25 yıldır tanır. Eski futbolcularıntamamından, şu anda yönetim kurulu danışmanımızolan Sayın Ali Kemal Denizci'den, İskenderGünen'den, Güngör Şahinkaya'dan (dayısı) herzaman görüş alırım, fikir alırım. Bunlar şehrimizinefsaneleri, Trabzonspor gerçeğini yaratan kişiler.
TRABZON KOLEJİ'Nİ KURUP A TAKIMA SUNACAĞIZ
Hedeflerımızdenbiri, yıllardır konuşulanTrabzonspor Koleji'ni herşeyiyle hazır hale getirerekA takıma sunmak. Maddidurumu kötü diye 10oyuncu gönderip, altyapıdan10 futbolcu alamazsınız.Bu teknik olarakmümkün değil. Benfica veSporting'in planlaması belli.Biz de bunları yapabiliriz.Türk futbolunda bu vizyonave altyapıya sahibiz.
STAT SPONSORLUĞU İÇİN GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR
Trabzonspor'un stat sponsorluğu şu an boş. Görüşmelerimiz sürüyor. 3veya 5 yıllık anlaşma yapmak istiyoruz. Trabzonspor'un değerli mülkleri var. Yeni mülkler katmak için de çalışıyoruz. Kulübün şu anki borcu yönetilebilir değil. Bunu çözmemiz gerek.
3 DAYIM TRABZON EFSANESİ
Bu sezon için takımhedefsiz kaldı. Taraftarı nasılmotive edeceksiniz? Onlara sesleneceğim. Ben buşehrin tam merkezinde, tribünlerdebüyüdüm. Taraftar otobüsleriylebir sürü deplasmana gittim.Dayılarım futbolcuydu(Güngör, Coşkun ve BülentŞahinkaya), antrenmanlardave soyunma odalarındaonlarla yüzlerce anım var.Bu kardeşlerine destek olmalarılazım. Şu anda onları en iyi benanlarım, onlar da beni anlasınlar.Benim tek bir niyetim var;camianın mutluluğu. Bizimyaptıklarımızı yapan başka birinsan olsaydı, ekranlardan inmezdi.Ama bizim niyetimiz camiayımutlu etmek. Sevdamıziçin geldik buraya.
GÜNGÖR ŞAHİNKAYA
1973-87 yılları arasında Trabzonspor forması giydi.
COŞKUN ŞAHİNKAYA
1967-70 yılları arasında bordomavili formayı terletti.
BÜLENT ŞAHİNKAYA
1968-70 sezonlarında Fırtına'da oynadı. 2009 yılında hayatını kaybetti.
BAY OLDUĞUMUZ HAFTA DEPREM BÖLGESİNDEYİZ
Yaşanan deprem büyük bir felaket. Oradaki insanlar için ilk andan itibaren elimizden geleni yaptık, yapıyoruz. Yeniden elimizdeki ürünlerin sevkiyatıyla alakalı planlamamız var. Şu anda TS Club'daki arkadaşlarımız, elimizde ne stok kaldı, ne götürürüz ne yaparız diye planlama yapıyoruz. Ligde bay geçeceğimiz 31. hafta (22-24 Nisan) kaptanımızla, oyuncularımızla deprem bölgesine ziyaret yapacağız.