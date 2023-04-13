Trabzonspor’un yeni başkanı Ertuğrul Doğan, SABAH Spor’u ziyaret etti: Transferleri kampa yetiştireceğiz!

26 Mart'ta yapılan Seçimli Olağanüstü Genel Kurul'daErtuğrul Doğan,ziyaret etti. Çiçeği burnundaki başkan, takımdaki kötü gidişattan, teknik direktör arayışlarına kadar merak edilen tüm sorularımıza cevap verdi.Sezon sonuna gelindiği için takımların Avrupa ve lig hedefleri var.Kulüplerinin onayıyla görüştüğümüz 2-3 isim var. Yakın zamanda sonuç alacağımızı düşünüyorum.Beşiktaş maçına yetişmez.Avrupa'da görüştüğümüz bazı hocalar çok ciddi rakamlar istedi.Ama en yakın zamanda camianın kabul edeceği, oyuncuların saygı duyacağı bir isim olacak.Şu anda yerli gibi durmuyor. 2 yıllık bir planlama düşünüyoruz. Kongremiz Aralık 2024'te. Bizim görev süremizi çok geçecek bir çalışma programı düşünmüyoruz. Ama şunu söyleyeyimŞehrin ne istediğini biliyoruz. Her zaman yarışın içerisinde olmak istiyoruz.bitecek bazı oyuncularımızvar.Bunun yanında ayrılmakisteyenler var.bunlardanbiriydi, gitti. Ailevi sebeplerdendolayı'in de ayrılma talebivar. Kulübün çıkarları doğrultusundadeğerlendiriyoruz.Son şampiyonluğumuz24-25 milyon Euro'larla son10 yılın en düşük takım bütçesiile yaşandı. Demek ki doğruplanlama, doğru oyuncular,doğru bütçe başarıya yetiyor.İyi oyuncu herzaman oynar. Bunun yanına altyapıdan teşvikler olabilir.Düşünmüyoruz. Zaten beyefendinin de (Serdar Bali)öyle bir talebi yok. Ben Serdar abiyi yeni tanımıyorum.Onlar da beni 20-25 yıldır tanır. Eski futbolcularıntamamından, şu anda yönetim kurulu danışmanımızolan Sayın(dayısı) herzaman görüş alırım, fikir alırım.Hedeflerımızdenbiri, yıllardır konuşulanTrabzonspor Koleji'ni herşeyiyle hazır hale getirerekA takıma sunmak.Bu teknik olarakmümkün değil. Benfica veSporting'in planlaması belli.Biz de bunları yapabiliriz.Türk futbolunda bu vizyonave altyapıya sahibiz.stat sponsorluğu şu an boş. Görüşmelerimiz sürüyor.Trabzonspor'un değerli mülkleri var. Yeni mülkler katmak için de çalışıyoruz. Kulübün şu anki borcu yönetilebilir değil. Bunu çözmemiz gerek.sesleneceğim. Ben buşehrin tam merkezinde, tribünlerdebüyüdüm. Taraftar otobüsleriylebir sürü deplasmana gittim.Bu kardeşlerine destek olmalarılazım. Şu anda onları en iyi benanlarım, onlar da beni anlasınlar.Bizimyaptıklarımızı yapan başka birinsan olsaydı, ekranlardan inmezdi.Ama bizim niyetimiz camiayımutlu etmek.1973-87 yılları arasında Trabzonspor forması giydi.1967-70 yılları arasında bordomavili formayı terletti.1968-70 sezonlarında Fırtına'da oynadı. 2009 yılında hayatını kaybetti.Yaşanan deprem büyük bir felaket. Oradaki insanlar için ilk andan itibaren elimizden geleni yaptık, yapıyoruz. Yeniden elimizdeki ürünlerin sevkiyatıyla alakalı planlamamız var. Şu anda TS Club'daki arkadaşlarımız, elimizde ne stok kaldı, ne götürürüz ne yaparız diye planlama yapıyoruz. Ligde bay geçeceğimiz 31. hafta (22-24 Nisan) kaptanımızla, oyuncularımızla deprem bölgesine ziyaret yapacağız.