Trabzon’un gözü revirde

Giriş Tarihi: 19.05.2026

Kupa finali öncesi Fatih Tekke'nin gözü kulağı sağlık heyetinden gelecek güzel haberlerde

YUNUS EMRE SEL
Süper Lig'e G.Birliği yenilgisiyle nokta koyan Trabzonspor'da gözler cuma günü Antalya'da Konyaspor'la oynanacak finale çevrildi. Fatih Tekke, bordo-mavili takımla teknik direktörlük kariyerinin ilk kupasını kaldırmak istiyor. Bunun için de gözü kulağı sakat oyunculardan gelecek haberde. Savunmanın belkemiği Savic, dünkü antrenmanda kendisini denedi ve sahadaki yerini alıp alamayacağı netlik kazanacak. Sakatlık sürecini atlatan Mustafa Eskihellaç'ın takıma katılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Folcarelli, ağrıları devam etmesine rağmen finalde oynamak istediğini teknik heyete iletti. Tedavisi tamamlanan ve bu sezon kritik geri dönüşlerin ismi olan Zubkov'un da iyileşmesi bekleniyor. Gençlerbirliği'ne karşı kart cezası nedeniyle oynayamayan Muçi de Konyaspor'a karşı takımdaki yerini alacak.

#FATİH TEKKE #TRABZONSPOR

