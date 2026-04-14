Tribün alarmı

Galatasaray maçında meydana gelen tribün olayları nedeniyle Trabzonspor'un tam 39 bin taraftarına ceza verilmesi büyük yankı uyandırmıştı. Bordo-mavili kulübün yetkilileri bu benzeri görülmemiş cezaya resmi olarak itirazda bulunurken gözler TFF Tahkim Kurulu'nun vereceği nihai karara çevrildi. Trabzonspor'un bu konu hakkında çeşitli alternatifler üzerinde çalışmalarını yürüttüğü bildirildi. Tahkim Kurulu yapılan itirazı reddeder ve cezayı onaylarsa yönetim de tribünlerin boş kalmaması için tarihi bir hamlede bulunacak. Şampiyonluk yarışında çok önemli bir viraj olan pazar günkü Başakşehir maçına kadın ve çocuk taraftarları ücretsiz getirecek ve tüm okulları da karşılaşamaya davet edecek.





BATAGOV VE MUÇİ DÖNÜYOR

Trabzonspor'da sakatlıkları nedeniyle bir süredir takımdan ayrı kalan iki isim Arseniy Batagov ve Ernest Muçi ile ilgili beklenen olumlu haber geldi. Her iki oyuncunun da sakatlığını tamamen atlattığı ve bu hafta içerisinde tam anlamıyla takımla çalışacakları belirtildi. Batagov'un yokluğunda Savic-Nwaiwu ikilisinin iyi bir görüntü sergilemesine karşın, Ernest Muçi'nin yokluğunda Trabzonspor'un ofansif gücünde önemli sıkıntılar dikkat çekti. Ukraynalı stoperin Başakşehir karşısında kulübede olması beklenirken teknik direktör Fatih Tekke, Arnavut oyun kurucu Muçi'yi direkt 11'de sahaya sürecek.



GERİ ADIM ATMAK YOK!

Bordo-mavili kulüp ile Galatasaray arasında Trabzon'da oynanan maçla zirve yapan gerginlik süreci sürüyor. Sarıkırmızılıların, Trabzonspor'un Alanyaspor'a puan kaybettiği maçtan sonra sosyal medyadan yaptığı oyuncuların gülen fotoğraf paylaşımına, Trabzonspor da Aslan'ın, Kocaelispor karşısında yaşanan puan kaybı sonrası ile Oulai'nin güldüğü fotoğrafla cevap vermişti. Trabzonspor yetkilileri, Galatasaray ile oluşan bu karşılıklı sürecin, sarı-kırmızılı kulüp tarafından başlatıldığını ve bu konuda asla geri adım atılmayacağını da belirtti.