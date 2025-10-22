Tribüne koş takımla coş!

Süper Lig'de zirveyi zorlayan Trabzonspor, bu sezon evinde oynadığı 5 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik aldı. Fatih Tekke yönetimindeki Trabzonspor, 41 bin kişi kapasiteli Papara Park'ta sergilediği bu istikrarlı performansla ligin en dirençli takımlarından biri haline geldi. Cumartesi günü saat 20.00'de Eyüpspor'u konuk edecek bordo- mavililer, taraftarının desteğiyle yenilmezlik serisini sürdürmeyi hedefliyor. Yönetim, futbolseverlerin çağrısına karşılık verdi ve bilet fiyatlarını indirdi. Kayseri maçına oranla bilet fiyatlarında büyük indirim yapıldı. VIP tribün biletlerindeki 5.750 ila 2.500 TL arasındaki fiyatlar korunurken Batı Tribün 900'den 561'e, Doğu Tribün 700'den 361'e, Mattia Ahmet Minguzzi Tribünü 600'den 261'e, Güney-Kuzey Kale Arkası 400'den 161 TL'ye indi.





GEÇEN YILDAN ÇOK FARKLI

Bordo-mavililer, geçen sezon devre arasına kadar topladığı 22 puana, bu yıl 9. haftada yaklaştı. Sezona başlarken yarışan bir ekip oluşturma parolası ile yola çıkan Trabzonspor, geçtiğimiz sezon ciddi yatırım yapılan kadroyu şimdiden gölgede bıraktı. Geçen sezon ilk 9 haftada 6 beraberlik alan ve sadece 2 kez kazanan Fırtına, 12 puan toplamıştı. Bu yıl 6 galibiyet, 2 beraberlik, 1 yenilgiyle 20 puan aldı.