Üçüncü hedef Sidney Cabral!

Transfer çalışmaları kapsamında orta saha Ruslan Malinovskyi ve sol kanat Thierry Karadeniz ile şimdiden anlaşmaya varan Trabzonspor, bir takviyeye daha hazırlanıyor. Bordomavililer, ara dönemde Portekiz ekibi Benfica'ya kaptırılan 23 yaşındaki sol bek Sidny Lopes Cabral için önümüzdeki günlerde yeniden harekete geçecek. Yeşil Burun Adalı futbolcuyu scout ekibinin çok beğendiği öğrenildi. Cabral'ın, Benfica ile 2030'a kadar sözleşmesi bulunuyor. Trabzonspor'un, kiralama ve satın alma opsiyonu gibi çeşitli formüller üzerinde durduğu ifade edildi. Portekiz kulübü, hem sağ bek hem sol bek hem de sol kanatta görev yapabilen yetenekli oyuncuyu 6 milyon Euro bonservisle almıştı.

