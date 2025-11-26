Visca ameliyat oldu

Başakşehir maçında yaşadığı talihsiz sakatlıkla ayağı kırılarak sezonu kapatan Edin Visca, dün ameliyat oldu. Trabzonspor Kulübü yaptığı açıklamada 35 yaşındaki oyuncuya İstanbul'da sol fibula kemiği kırığı ve çoklu bağ yaralanması tanısıyla cerrahi operasyon uygulandığını duyurdu. Boşnak yıldızın fizik tedavi ve rehabilitasyon sürecinin en kısa sürede başlayacağı belirtildi. Bu arada Trabzonspor kaptanı Stefan Savic de Edin Visca'yı hastanede ziyaret ederek moral verdi. Karadağlı stoper,paylaşımında bulundu.