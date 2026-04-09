Yarım sezonda zirveye yerleşti

Giriş Tarihi: 9.04.2026

Nwaiwu, kısa sürede attığı 3 golle, stoperlerin skora katkısında Skriniar, Davinson ve Singo’yu geride bıraktı

LİGDE forma giyen savunma oyuncularının gol istatistiklerine bakıldığında, Trabzonsporlu Nwaiwu'nun inanılmaz yükselişi dikkat çekiyor. Devre arasında takıma katılmasına ve rakiplerine göre çok daha az süre almasına rağmen 3 gole ulaşan 22 yaşındaki oyuncu, golcü stoperler listesinde zirveye oturdu. Ç.Rizeli Samet Akaydın ile ilk sırayı paylaşan Nwaiwu; Skriniar, Davinson Sanchez ve Singo gibi dünya çapında kariyere sahip yüksek fiyatlı elit savunmacıları geride bırakarak büyük bir sükse yaptı. 11 maça 3 gol sığdıran genç futbolcu, bir de asist katkısı verdi.

