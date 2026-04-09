Yarım sezonda zirveye yerleşti

Nwaiwu, kısa sürede attığı 3 golle, stoperlerin skora katkısında Skriniar, Davinson ve Singo’yu geride bıraktı
LİGDE forma giyen savunma oyuncularının gol istatistiklerine bakıldığında, Trabzonsporlu Nwaiwu'nun inanılmaz yükselişi dikkat çekiyor. Devre arasında takıma katılmasına ve rakiplerine göre çok daha az süre almasına rağmen 3 gole ulaşan22 yaşındaki oyuncu, golcü stoperler listesindezirveye oturdu. Ç.Rizeli Samet Akaydın ileilk sırayı paylaşan Nwaiwu; Skriniar, Davinson Sanchez ve Singo gibi dünya çapında kariyere sahip yüksek fiyatlı elit savunmacıları geride bırakarak büyük bir sükse yaptı. 11 maça 3 gol sığdıran genç futbolcu, bir de asist katkısı verdi.