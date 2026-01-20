Yaşasın yeni kral!

Trabzonspor'un 10 numarası Ernest Muçi, fark yaratmaya devam ediyor. Sezon başında geldiği Beşiktaş'ı bile performansıyla pişman eden Arnavut yıldız, bordo-mavili takımın bu sezon kahramanı oldu.
Fırtına'yı zorlu zirve yarışında tutan 24 yaşındaki futbolcu; Başakşehir (4-3) ve Kocaelispor'u (2-1) son dakikalarda avladı, Göztepe (2-1) ile Beşiktaş, (3-3) golleriyle damga vurarak ekstra 9 puan kazandırmayı başardı. Toplamda 12 gollük (10 gol-2 asist) katkıda bulunan Muçi,
8'i lig, 2'si Türkiye Kupası olmak üzere ağları 10 kez sarsarken, 5 golünü ceza sahası dışından kaydetti. Trabzonspor'un bu sezon ligde hanesine yazdırdığı 38 puanın 8'inde direkt katkı sağladı. Ayrıca 10 numaralı formanın sahibi Muçi, Süper Lig'de Burak Yılmaz'dan (Aralık 2011- Ocak 2012 arasında 7 maç) bu yana üst üste altı maçta gol atan ilk Trabzonspor oyuncusu oldu. Kasımpaşa filelerini de havalandırırsa, Yılmaz'ı yakalayacak.