Yaşasın yeni kral!

Trabzonspor'un 10 numarası Ernest Muçi, fark yaratmaya devam ediyor. Sezon başında geldiği Beşiktaş'ı bile performansıyla pişman eden Arnavut yıldız,Fırtına'yı zorlu zirve yarışında tutan 24 yaşındaki futbolcu; Başakşehir (4-3) ve Kocaelispor'u (2-1) son dakikalarda avladı, Göztepe (2-1) ile Beşiktaş, (3-3) golleriyle damga vurarak ekstra 9 puan kazandırmayı başardı.8'i lig, 2'si Türkiye Kupası olmak üzere ağları 10 kez sarsarken, 5 golünü ceza sahası dışından kaydetti. Trabzonspor'un bu sezon ligde hanesine yazdırdığı 38 puanın 8'inde direkt katkı sağladı. Ayrıca 10 numaralı formanın sahibi