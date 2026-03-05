Yeni bir kral doğuyor!

Afrika Kupası dönüşü Trabzonspor formasıyla çıktığı her maçta fileleri havalandıran Paul Onuachu, 18 golle ligde gol krallığı yarışında lider konuma yükselirken, yakaladığı seriyle kulüp tarihinin 'gol kralı' geleneğini bir kez daha gündeme taşıdı. Üst üste 8 resmi maçta toplam 9 kez rakip kalecileri avlayan Nijeryalı yıldız, 24 maçta 20 gol, 2 asist üreterek bordo-mavililere doğrudan 22 skor katkısı sağladı.

EN ÇOK GOL BURAK YILMAZ'DAN

Trabzonspor Kulübü, Süper Lig tarihinde 5 kez gol kralı çıkardı. Karadeniz ekibinin kralları; Necmi Perekli (1976-77/18 gol), Şota Arveladze (1995-96/25 gol), Fatih Tekke (2004-05/31 gol), Burak Yılmaz (2011-12/33 gol) ve son olarak Aleksander Sörloth (2019-20/24 gol) olarak kayıtlara geçti. Şimdi ise gözler Onuachu'da… Nijeryalı yıldız, müthiş temposunu sürdürmesi halinde Trabzonspor'un 'Kral' listesine yeni bir isim ekletmeye aday.