Yeni çilingir Malinovskyi

Fırtına, yeni sezon için düğmeye bastı… Bordomavililer, şampiyon olduğu 2021-22 sezonu öncesinde izlediği transfer stratejisini yeniden hayata geçirdi. O dönem nisan ayı içerisinde iki transfer yapan (Gervinho ve Bruno Peres) ve haziran sonuna kadar neredeyse tüm transferlerini tamamlayan Trabzonspor, sezon sonunda şampiyonluğa ulaşmıştı. Yönetim şimdi de nisan ayında Ruslan Malinovskyi ve Thierry Karadeniz'i kadrosuna kattı. 32 yaşındaki Malinovskyi'nin transfer edilmesi, bordomavili camiada büyük heyecan yarattı. Özellikle skor yollarındaki etkinliğiyle 2020-21 sezonunun ara döneminde transfer edilen ve attığı kritik gollerle gelecek sezon şampiyonluğun kilidini açan Anastasios Bakasetas'a benzetildi. Yunan futbolcu gibi Malinovskyi de ceza sahası dışından çektiği şutlarla tanınıyor. Bakasetas'ın kilit açan teknik vuruşlarına karşılık, Ukraynalı yıldız mesafe tanımaksızın çıkardığı, 'Sert ve isabetli' şutlarla dikkat çekiyor.



KİMDİR?

İtalyan ekibi Genoa forması giyen 1993 Ukrayna doğumlu olan Malinovskyi; Marsilya, Atalanta, Genk, Shakhtar ve Zorya gibi takımlarda da oynadı. Tek şampiyonluğunu 2018- 19'da Genk ile Belçika Ligi'nde yaşadı. Bu sezon Genoa'da 31 maçta 2133 dakika oynadı. 6 gol-3 asistle skora katkı verdi.

VARSA YOKSA KUPA

TRABZONSPOR Teknik Direktörü Fatih Tekke, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finali öncesi oyuncularına önemli uyarılarda bulundu. 48 yaşındaki tecrübeli hoca, Samsunspor'un son haftalarda yükselişe geçtiğini ve moral kazandıklarını hatırlatırken, uzatmada berabere kaldıkları Başakşehir maçından aldıkları dersle sahaya çıkmaları gerektiğine vurgu yaptı. Tekke'nin, "Kupayı gerçekten çok istiyoruz. Sezon boyunca verdiğimiz emekler bir kupa kazanmayı hak ediyor. Bu takıma inanıyorum ve güveniyorum" dediği öğrenildi.