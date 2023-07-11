Yeni kule imzayı attı

Trabzonspor, 1.90'lık stoper Joaquin Fernandez'ın ardından ikinci savunmacısı Filip Benkovic'i de renklerine bağladı. Fırtına, 25 yaşında ve 1.94 boyundaki Hırvat oyuncuyla satın alma opsiyonlu kiralık olarak sözleşme imzaladı. Bordo-mavililer, Udinese'ye 500 bin Euro kiralama bedeli ödeyecek. Benkovic de ilk sene 1 milyon 100 bin Euro garanti ücret alacak. Futbolcunun satın alma opsiyonu ise 2.5 milyon Euro. Trabzonspor, 2+1 yıl olan Benkovic'in bonservisini alırsa tecrübeli stopere son iki sezonda 1 milyon 300 bin Euro ödeme yapacak.