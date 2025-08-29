Yeni rota elsnik

Trabzonspor, transferde özellikle üç bölgeye yoğunlaştı. Bir orta saha, bir stoper ve kanatta da görev alabilen ofansif özellikli bir oyuncu için temaslarını sürdürse de, çalışmalar Avrupa'da transfer tahtasının kapandığı 1 Eylül'e denk gelebilir. Türkiye'de transfer 12 Eylül'e kadar uzadığı için imzalar bu döneme sarkabilir. Bordo-mavililer orta saha için Sloven oyuncu Timi Max Elsnik'i gündemine aldı. Hem merkez orta saha hem de ofansif orta saha pozisyonlarında forma giyebilen 27 yaşındaki oyuncu için kulübü Kızılyıldız 5 milyon Euro talep ediyordu ancak Pafos'a elenen ve Şampiyonlar Ligi'ne veda eden kulüp Elsnik'i satmaya sıcak bakmaya başladı. Henüz kulüpler arasında anlaşma sağlanmadı ancak görüşmeler ürüyor. Transfer komitesinde yer alan yönetici İbrahim Şahinkaya da Trabzon'a gelerek teknik direktör Fatih Tekke ile Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde bir araya geldi. Transfer planlaması masaya yatırıldı.

SAVİC: BURASI KARİYER SONU BİR LİG DEĞİL

SÜPER Lig'de 3'te 3 yapan Trabzonspor, pazar günü Karadeniz derbisinde karşılaşacağı Samsunspor maçı hazırlıklarını sürdürürken Stefan Savic çalışma öncesi basının sorularını yanıtladı. İşte satırbaşları: Türkiye Ligi daha önce kariyerinin sonuna yaklaşmış oyuncuların dahil olduğu bir lig olarak görülüyordu. Bu lig artık her geçen yıl ileriye gidiyor. 20, 30, 70 milyona varan transfer ücretleri ödenebiliyor. Fatih hoca da genç, hırslı, yeni şeyler denemeyi seven birisi. Trabzonlu bir hoca olması değerli. Savunma sadece savunma oyuncularının yaptığı bir iş değil, takım olarak savunuyoruz. Samsunspor maçının öneminin farkındayız. Küçük bir derbi ve kazanmak istiyoruz.