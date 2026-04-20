Yıkılmışım ben!

1-1'E ABONE OLDU1

F.Bahçe yenilgisi sonrası 6 maçlık galibiyet serisi yakalayan bordo- mavililer son iki hafta 1-1'lik sonuçla çok önemli 4 puan bıraktı. Önce Alanya ardından da Başakşehir'le berabere kalan Trabzonspor, Galatasaray ile Fenerbahçe'nin karşılaşacağı haftada çok önemli bir fırsat tepti. Alanya'da da önce geçmesine rağmen üstünlüğünü koruyamamıştı.



KEŞKE GOL ATMASAYDIM!

Trabzonspor'un çilingiri olan Felipe Augusto kritik önem taşıyan maçta kilidi açan isim oldu. Ancak Süper Lig'deki 12. golünü Başakşehir'e atan Brezilyalı oyuncunun sevinci bu kez yarım kaldı. Augusto karşılaşma sonrası "Çok üzüldük. Gol attığım için mutluyum ama bana deselerdi ki üç puan mı gol mü hemen değişirim. Keşke o golü ben atmasaydım da 3 puanı alsaydık" diye konuştu.



BAŞIMIZI EĞMEMELİYİZ

Başakşehir beraberliği sonrası taraftara teşekkür ederek sözlerine başlayan Trabzonsporlu Oulai, "Puan kaybettik ama başımızı eğmememiz gerekiyor. Hedefe ulaşmak için mücadeleye devam etmeliyiz. Geçen hafta da iki puan kaybetmiştik. Bizim için kötü bir durum. Ama mücadelemizi sürdüreceğiz" dedi.



FUTBOLDA BÖYLE ŞEYLER OLUYOR!

Trabzonspor'un kaptanı Nwakaeme, "İki haftada kaybedilen 4 puan hiç iyi değil. Sahada olan herkes her şeyini vermeye çalıştı, son saniyeye kadar. Ama futbolda böyle şeyler oluyor. Bizim için iyi bir şey değil ama mücadeleye devam edeceğiz. Önümüzde Samsunspor'la oynayacağımız bir kupa maçı var. Artık maç maç, hafta hafta ilerlememiz gerekiyor. Kalan 4 karşılaşmaya odaklanacağız" ifadelerini kullandı.



3 PUANI KAÇIRDIK!

RAMS Başakşehir Teknik Direktörü Nuri Şahin, seyir zevki yüksek bir maç oldu dediği karşılaşma için şu değerlendirmeyi yaptı: "Şampiyonlar Ligi seviyesinde bir takıma karşı oynadık. Beklediğimizden daha farklı hem toplu hem topsuz oynadı Trabzonspor. Oyuncularım çok iyi reaksiyon gösterdi. Tabii ki son dakika attığımız golden dolayı çok mutluyum ama üç puanı kaçırdığımızı düşünüyorum."