Zubkov gitti! Yeni adresi AEK

Giriş Tarihi: 2.06.2026

Trabzonspor, Ukraynalı sağ kanat oyuncusu Oleksandr Zubkov'u Yunan ekibi AEK'e sattı. Bordo-mavili kulübün 2024-25 sezonunun ara döneminde Shakhtar'dan 6 milyon Euro bonservisle kadrosuna kattığı oyuncunun 2029'a kadar sözleşmesi bulunuyordu. 29 yaşındaki futbolcuyu Trabzonspor'un, bonuslar dahil 5 milyon Euro bonservisle gönderdiği öğrenildi. Karadeniz kulübünden senelik 1 milyon 450 bin Euro garanti ücret alan Zubkov, 57 maça çıkarken bunların 44'üne 11'de başlamıştı. Bordomavili formayla 12 gol atan Ukraynalı, 10 da asist katkısı verdi.

