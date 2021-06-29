Önce savunma

Yabancı sınırı ile birlikte kadro planlamasını güncelleyen sarı-kırmızılılarda İmparator, Kaan Ayhan ile birlikte sol bek Alex Moreno’ya odaklandı. Deneyimli teknik adam, iki transferin de PSV maçlarına kadar yetişmesini bekliyor
Galatasaray ilk hazırlık maçında Dinamo Bükreş'i 2-1 yenerken, Fatih Terim savunmada Alpaslan-Luyindama ikilisini, sol bekte Ömer Bayram ve Emre Taşdemir'i, ön liberoda Aytaç Kara'yı, 8 numara pozisyonunda Feghouli ve Arda'yı tercih etti. Terim orta sahaya takviye istese de Aytaç, Feghouli ve Arda'nın performansından memnun kaldı. İmparator önceliği savunma hattına verdi ve "PSV maçına kadarstoper ve sol bek transferlerinibitirmeliyiz" dedi. Terim'in mesajını dikkate alan sarı-kırmızılı yönetim stoper ve sol bek takviyesini bu hafta bitirmeyi planlıyor. Başkan Burak Elmas, transferdeyöneticilerden IşıtanGün'ü yetkilendirdi.
SOLDA İKİNCİ ADAY VAN AANHOLT
Yabancı kuralı da dikkate alınarak stoperde ilk hedef milli savunmacı Kaan Ayhan. Galatasaray'a 'Evet' diyen Kaan, kulübü Sassuolo'nun ikna edilmesini bekliyor. Sol bekteReal Betis'ten Alex Morenoismi masada. 28 yaşındaki İspanyol solağın zorunlu satın alma opsiyonlu kiralık maliyeti araştırılıyor. Crystal Palaceile sözleşmesini uzatmayanHollandalı Van Aanholtda savunmanın solu için diğeraday.
YÖNETİMİN YENİ ADRESİ FLORYA BURAK Elmas ve yönetimi ilk toplantısını G.Saray Lisesi'nde yaparak bir geleneği yinelemişti. Sarıkırmızılı yönetimin bu haftaki olağan toplantısının adresi ise Florya Metin Oktay Tesisleri olacak. Burak Elmasve kurmaylarının dönem dönemFlorya'da toplantı yapma kararıaldığı ve teknik direktörFatih Terim'in de toplantılaradavet edileceğiöğrenildi.
ADANA DEMİR'DE BELHANDA SESLERİ
SÜPER Lig'in yeni takımı Adana Demirspor transfer çalışmaları sürdürürken, önemli isimleri kadroya katmayı planlıyor. D-Smart'a konuşan Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, "Galatasaray'ın eski yıldızı YounesBelhanda ve Lille'in takım kaptanı Fonteile görüşüyoruz. Süper Lig'de kendimizden söz ettirmek istiyoruz. Nasıl 26 yıl çıkamadıysak 26 yıl ligde kalıcı olmak ilk amacımız" dedi.