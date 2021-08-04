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Giriş Tarihi: 4.8.2021

Fırtına’dan Kaan hamlesi

YUNUS EMRE SEL
Fırtına’dan Kaan hamlesi

Trabzonspor; Galatasaray ve F.Bahçe’nin de gündeminde olan milli futbolcunun kulübüne teklif yapacak. 26 yaşındaki oyuncu için Sassuolo’ya kiralık önerisi sunulacak

Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı'nın stoper bölgesinde rekabeti artıracak bir oyuncunun kadroya katılmasını istemesinden sonra arayışlar devam ederken, Kaan Ayhan ismi gündeme geldi. Galatasaray ve Fenerbahçe'nin de uzun zamandır listesinde bulunan 26 yaşındaki oyuncu için önümüzdeki günlerde Fırtına, İtalyan ekibi Sassuolo'ya kiralık teklifi yapmayı planlıyor.

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Öneriye satın alma opsiyonu koyulup koyulmayacağı netlik kazanmazken, Kaan'ın Türkiye'de oynama fikrine sıcak baktığı ifade edildi. Ancak birçok takımın kendisiyle ilgilenmesi nedeniyle milli futbolcunun maliyetinin yüksek olduğu da bildirildi.

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Fırtına’dan Kaan hamlesi
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