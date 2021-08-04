Fırtına’dan Kaan hamlesi

Trabzonspor; Galatasaray ve F.Bahçe’nin de gündeminde olan milli futbolcunun kulübüne teklif yapacak. 26 yaşındaki oyuncu için Sassuolo’ya kiralık önerisi sunulacak
Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı'nın stoperbölgesinde rekabetiartıracak bir oyuncunun kadroyakatılmasını istemesinden sonra arayışlar devam ederken, Kaan Ayhan ismi gündeme geldi. Galatasaray ve Fenerbahçe'nin de uzun zamandır listesinde bulunan 26 yaşındaki oyuncu için önümüzdeki günlerde Fırtına, İtalyan ekibi Sassuolo'ya kiralık teklifi yapmayı planlıyor.
TÜRKİYE'DE OYNAMAYA SICAK BAKIYOR
Öneriye satın alma opsiyonu koyulup koyulmayacağı netlik kazanmazken, Kaan'ın Türkiye'de oynama fikrine sıcak baktığı ifade edildi. Ancak birçok takımın kendisiyle ilgilenmesi nedeniyle milli futbolcununmaliyetinin yüksek olduğu da bildirildi.