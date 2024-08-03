Uluslararası Boks Birliği Başkanı Umar Kremlev’den Angela Carini’ye destek

Umar Kremlev, IBA'nın internet sayfasında yer alan açıklamasında, Angela Carini'ye olimpiyat şampiyonu gibi para ödülü verileceğini belirtti. Carini'nin, maçın ardından yaptığı açıklama sırasında ağladığını hatırlatan Kremlev, "Onun gözyaşlarına bakamadım. Ben bu tür durumlara kayıtsız değilim. Her boksörü koruyacağımızın garantisini verebilirim. Kadın boksunu neden öldürdüklerini anlamıyorum. Güvenlik nedeniyle ringde yalnızca uygun sporcular yarışmalıdır." ifadelerini kullandı.

Kremlev ayrıca, Imane Khelif gibi tartışma konusu olan bir başka boksör Tayvanlı Lin Yu Ting'in mağlup ettiği Özbekistanlı boksör Sitora Turdibekova'ya da destek vereceklerini açıkladı.