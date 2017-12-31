Spor dünyasında 2017 böyle geçti

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Türk sporu, 2017 yılına kayıplarla başladı. Gençlerbirliği Kulübü Başkanı İlhan Cavcav, 81 yaşında vefat etti.

Türk futbol tarihinin köklü kulüplerinden Gençlerbirliği'nin duayen başkanı İlhan Cavcav, Ankara'da hayata gözlerini yumdu. 37 yıllık başkanlığı süresince alt yapıdan yetiştirdiği ve Türk futboluna kazandırdığı önemli oyuncular, renkli kişiliği, duayen yöneticiliği ile tüm camianın saygı ve sevgisini kazanan Cavcav, son nefesini, Güven Hastanesi'ndeki yoğun bakım ünitesinde verdi. İlhan Cavcav, dengesini kaybederek düşmüş ve beyin kanaması teşhisiyle hastaneye kaldırılmıştı.

Gündem oluşturan demeçleriyle de hafızalara kazınan İlhan Cavcav, son açıklamalarını Anadolu Ajansı'na yapmıştı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Süper Lig'de 2017-2018 sezonunun İlhan Cavcav'ın adıyla oynanması kararını aldı.

Bir diğer kayıp ise basketbolda yaşandı. A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın ilk oyuncularından Gülseren Gönül, 66 yaşında Ankara'da hayatını kaybetti.

Avustralya Açık Tenis Turnuvası'nda tek kadınlar finalinde ablası Venus Williams'ı yenerek şampiyon olan Serena Williams, 23 şampiyonlukla, en fazla grand slam turnuvası kazanan tenisçi olurken, tek erkeklerde Roger Federer, finalde Rafael Nadal'ı 3-2 yenerek, rekorunu 18 şampiyonluğa çıkardı.

Yılın ilk ayında yaşanan gelişmeler şöyle:

15 Ocak:

- Basketbol Süper Ligi'nin yıldız isimlerinin, "Parkenin sihirbazları Türkiye için omuz omuza" sloganıyla karşı karşıya geldiği All-Star 2017 organizasyonu, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda yapıldı. All-Star maçında Asya Karması, Avrupa Karması'nı 140-135 yendi. Barcelona'da forma giyen milli futbolcu Arda Turan, Avrupa Karması'nda bir süre forma giydi.

- Slovenya'da yapılan 21 Yaş Altı Erkekler Avrupa Salon Hokey Şampiyonası'nda Türkiye, 16 puanla yenilgisiz şampiyon oldu. Puconci kentindeki şampiyonada İtalya, Norveç, Slovakya, Galler ve Slovenya'yı mağlup eden, son maçında ise Ukrayna ile berabere kalarak 16 puanla ilk sırada yer alan Milli Takım, namağlup şampiyonluğa ulaştı ve tarihi bir başarıya imza attı.

17 Ocak:

- Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) tarafından Kadınlar Kupa Voley adıyla düzenlenen Türkiye Kupası'nda, final maçında VakıfBank'ı 3-0 yenen Fenerbahçe, şampiyon oldu. Ankara'da düzenlenen organizasyonda üst üste ikinci, toplamda ise 3. kez kupayı kaldıran sarı-lacivertli ekip, 2009-2010 ve 2014-2015 sezonlarında da mutlu sona ulaşmıştı.

22 Ocak:

- Gençlerbirliği Kulübü Başkanı İlhan Cavcav, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Dengesini kaybederek düşen, beyin kanaması teşhisiyle Ankara'daki Güven Hastanesinde yoğun bakım ünitesine alınan duayen başkan, makineye bağlı olarak yaşatıldığı hastanede, 81 yaşında vefat etti.

23 Ocak:

- A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın formasını ilk giyen oyunculardan Gülseren Gönül, 66 yaşında hayatını kaybetti.

28 Ocak:

- Avustralya Açık Tenis Turnuvası'nda tek kadınlar finalinde ablası Venus Williams'ı 2-0 yenen Serena Williams, 23 şampiyonlukla en fazla grand slam turnuvası kazanan tenisçi oldu.

29 Ocak:

- Tarihin teklerde en fazla grand slam turnuvası kazanan erkek tenisçi Roger Federer, Avustralya Açık finalinde Rafael Nadal'ı 3-2 yenerek rekorunu 18 şampiyonluğa çıkardı.