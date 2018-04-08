Vodafone İstanbul Yarı Maratonu'nun altın günü

İstanbul Büyükşehir Belediyesi
Spor İstanbul
tarafından düzenlenen Vodafone İstanbul Yarı Maratonu
bugün yapılacak. Yenikapı Miting Alanı
önünden startı verilecek organizasyonda, 21 ve 10 kilometrede gerçekleştirilecek yarışlara, 50'den fazla ülkeden 8 bin çipli sporcunun katılması bekleniyor.
IAAF'in Altın Kategori
'de sınıflandırdığı organizasyonun yarı maraton bölümünde 25'i erkek toplam 42 elit atlet mücadele edecek. Türkiye adına erkeklerde 10, kadınlarda ise 4 elit atlet yarışacak.
Elit atletler arasında en dikkat çeken isim, 2016 Rio Olimpiyat Oyunları'nda erkekler maratonda gümüş madalya kazanan Etiyopyalı Feyisa Lilesa
oldu. Kadınlarda en hızlı dereceye sahip isim olan Kenyalı Joyce Chepkirui
ise 2016'da New York Yarı Maraton
u'nu ikinci, Boston Maratonu'nu üçüncü sırada tamamlamıştı. Dereceye girenlere, yaklaşık 800 bin lira para ödülü dağıtılacak. Türk sporcular sıralamasında erkekler ile kadınlarda ilk 3'e giren atletler ise 16.400, 8.200 ve 4.100 lira ödül elde edecek
.