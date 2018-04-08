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Vodafone u'nun altın günü

IAAF’in ’de sınıflandırdığı Vodafone u'nda 21 ve 10 kilometrede gerçekleştirilecek yarışlara, 50’den fazla ülkeden yaklaşık 8 bin çipli sporcunun katılması bekleniyor

Giriş Tarihi: 8.4.2018
Vodafone İstanbul Yarı Maratonu'nun altın günü
Spor tarafından düzenlenen Vodafone İstanbul Yarı Maratonu bugün yapılacak. önünden startı verilecek organizasyonda, 21 ve 10 kilometrede gerçekleştirilecek yarışlara, 50'den fazla ülkeden 8 bin çipli sporcunun katılması bekleniyor. IAAF'in 'de sınıflandırdığı organizasyonun yarı maraton bölümünde 25'i erkek toplam 42 elit atlet mücadele edecek. Türkiye adına erkeklerde 10, kadınlarda ise 4 elit atlet yarışacak. Elit atletler arasında en dikkat çeken isim, 2016 Rio Olimpiyat Oyunları'nda erkekler maratonda gümüş madalya kazanan Etiyopyalı Feyisa Lilesa oldu. Kadınlarda en hızlı dereceye sahip isim olan Kenyalı Joyce Chepkirui ise 2016'da New York u'nu ikinci, Boston Maratonu'nu üçüncü sırada tamamlamıştı. Dereceye girenlere, yaklaşık 800 bin lira para ödülü dağıtılacak. Türk sporcular sıralamasında erkekler ile kadınlarda ilk 3'e giren atletler ise 16.400, 8.200 ve 4.100 lira ödül elde edecek.
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Vodafone İstanbul Yarı Maratonu'nun altın günü
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