Elif Jale Yeşilırmak Avrupa şampiyonu!

Avrupa Güreş Şampiyonası'nda kadınlarda 59 kiloda Elif Jale Yeşilırmak, altın madalyanın sahibi oldu.

Rusya Federasyonu'na bağlı Dağıstan Özerk Cumhuriyeti'nde düzenlenen organizasyonun 4. gününde Elif Jale, Bulgar Mimi Nikolova Hristova ile altın madalya mücadelesi verdi.

Tuştan son anda kurtulan Hristova'yı 6-4 mağlup eden Rus asıllı milli güreşçi Elif Jale, kariyerinin ilk Avrupa şampiyonluğuna ulaştı. Organizasyon tarihinde kadınlarda altın madalya kazanan ikinci Türk güreşçi olan Elif Jale, Türk bayrağıyla minderde şampiyonluk turu attı. Müsabakanın ardından sevinç gözyaşı döken Elif Jale, altın madalyayı Türk halkına armağan etti.

Elif Jale, Avrupa şampiyonalarında daha önce biri Rusya adına olmak üzere üç bronz madalya kazanmıştı.

Olimpiyatlara katılan ilk Türk kadın güreşçi unvanına sahip 31 yaşındaki Elif Jale, dünya şampiyonalarında iki kez üçüncülük kürsüsüne çıkma başarısı göstermişti.

Dünya şampiyonalarında madalya kazanan ilk Türk kadın güreşçi olarak tarihe geçen Elif Jale Yeşilırmak, sakatlığı nedeniyle uzun bir süre milli takımdan ayrı kalmıştı.

Elif Jale Yeşilırmak, Kaspiysk kentindeki Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek finalde İsveçli Emma Margareta Charlotte Johansson'u 10-0 sayı tuşuyla, Rus Svetlana Lipatova'yı da 5-3 yenmişti.

Kadınlar 59 kiloda üçüncülük kürsüsüne ise Azerbaycanlı Tetiana Omelchenko ve Rus Svetlana Lipatova çıktı.