92. Gazi Koşusu bugün koşuyor! Saat kaçta hangi kanalda olacak?

At yarışlarında bu yıl 92'ncisi gerçekleştirilecek Gazi Koşusu'nun start numaraları kura çekimi yapıldı.
Veliefendi Hipodromu'nda gerçekleştirilen kura çekimine Türkiye Jokey Kulübü (TJK) Yönetim Kurulu üyeleri ile koşuya katılacak safkanların sahipleri katıldı.
Gazi Mustafa Kemal Atatürk adına 1927'den bu yana kesintisiz devam eden Türk yarışçılığının derbisi Gazi Koşusu, 1 Temmuz Pazar günü saat 17.15'te,
İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda koşulacak.
Koşuya 21 tay kayıt yaptırdı. Yapılan kura çekiminde sonucunda atların start numaraları şöyle:
1- Rhythm Divine
2- Fire and Smoke
3- Keremito
4- Süperstar
5- Hep Beraber
6- Run and Win
7- Cankılıç
8- Sharpa
9- Grayamazon
10- Civanım
11- Katma Değer
12- Distant Shining
13- Mister Görkem
14- Avukat
15- Run For Derya
16- Urla Fırtınası
17- Mekiskir
18- Kobra
19- Vancouver
20- Peri Lina
21- Ganando Solo