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92. bugün koşuyor! Saat kaçta hangi kanalda olacak?

Cumhuriyeti’nin kurucusu, adına düzenlenen 92. , bugün ’nda koşulacak. 3 yaşlı, 21 İngiliz tayı saat 17.15’de yarışı kazanmak için start alacaklar.

Giriş Tarihi: 1.7.2018 10:56
92. Gazi Koşusu bugün koşuyor! Saat kaçta hangi kanalda olacak?

At yarışlarında bu yıl 92'ncisi gerçekleştirilecek 'nun start numaraları kura çekimi yapıldı.

'nda gerçekleştirilen kura çekimine Jokey Kulübü (TJK) Yönetim Kurulu üyeleri ile koşuya katılacak safkanların sahipleri katıldı.

Gazi adına 1927'den bu yana kesintisiz devam eden Türk yarışçılığının derbisi Gazi Koşusu, 1 Temmuz Pazar günü saat 17.15'te,

İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda koşulacak.

Koşuya 21 tay kayıt yaptırdı. Yapılan kura çekiminde sonucunda atların start numaraları şöyle:

1- Rhythm Divine

2- Fire and Smoke

3- Keremito

4- Süperstar

5- Hep Beraber

6- Run and Win

7- Cankılıç

8- Sharpa

9- Grayamazon

10- Civanım

11- Katma Değer

12- Distant Shining

13- Mister Görkem

14- Avukat

15- Run For Derya

16- Urla Fırtınası

17- Mekiskir

18- Kobra

19- Vancouver

20- Peri Lina

21- Ganando Solo

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92. Gazi Koşusu bugün koşuyor! Saat kaçta hangi kanalda olacak?
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