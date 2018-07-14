Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde çeyrek finalistler belli oldu

Organizasyonun ikinci gününün son başpehlivanlık turu kuralarını çeken başpehlivanlar peşrev sonrası rakipleriyle güreşe tutuştu.

Turun ilk biten güreşi Fatih Atlı ile İsmail Koç arasındaki müsabaka oldu. 12 dakika süren müsabakada Fatih Atlı kündeye getirdiği rakibi İsmail Koç'u yendi.

Orhan Okulu ile Nedim Gürel arasındaki mücadelede, Orhan Okulu iyi bir performans sergileyerek rakibini mağlup etti.

İKİ TECRÜBELİ PEHLİVANIN GÜREŞİ ZORLU GEÇTİ

Turun en dikkat çekici müsabakası 2011-2012 yılları başpehlivanı Ali Gürbüz'le 2004, 2007, 2008 ve 2016 yılları başpehlivanı Recep Kara arasındaki güreş oldu. Recep Kara'nın son dakikalardaki atağına Ali Gürbüz'ün karşılık vermesi galibi belirlemede hakemleri de tereddütte bıraktı.

Kule hakemlerinin video kayıtlarını tekrar tekrar incelemesi bir an önce kararı bekleyen taraftarlar arasında tepkiye neden oldu. Kule hakemliği önünde toplanan Gürbüz ve Kara'nın destekçileri kararın açıklanmasının geciktiğini belirterek hakemlere tepki gösterdi.

Kule hakemliği kayıtları izlemesi sonrası oyunun galibini Ali Gürbüz olarak açıkladı. Recep Kara, kararı uzun süre kule hakemliği önünden ayrılmayarak, alkışla protesto etti.

Üçüncü turda rakiplerini yenen Fatih Atlı, Hüseyin Gümüşalan, İsmail Balaban, Orhan Okulu, Faruk Akkoyun, Serhat Balcı, Şaban Yılmaz, Ali Gürbüz yarın çeyrek finalde güreşecek.