Khabib, McGregor'u 'pes ettirdi'

UFC hafif sıklet unvan maçında İrlandalı Conor McGregor ve Rus Khabib Nurmagomedov, UFC'nin 229. etkinliği çerçevesinde Las Vegas'ta bulunan T-Mobile Arena'da karşı karşıya geldi.
Günlerdir heyecanla beklenen karşılaşmada, Khabib Nurmagomedov rakibi Conor McGregor'u 4. rauntda devirdi. İrlandalı McGregor, Khabib'in 'kilitlemesine' karşılık pes etmek zorunda kaldı. UFC kariyerinin 27. maçına çıkan Khabib Nurmagomedov, çıktığı tüm maçları kazanmayı başardı.
MAÇ SONRASI OLAYLAR ÇIKTI
Maç sonrası ringin dışına atlayan Nurmagomedov, rakibi McGergor'un ekibine saldırdı. Büyüyen olaylara salonda bulunan güvenlik görevlileri ve Las Vegas polisi müdahale etti.