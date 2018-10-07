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Khabib, McGregor'u 'pes ettirdi'

hafif sıklet maçında , Conor McGregor'u 4. raund sonunda devirdi ve kemerini korudu.

Giriş Tarihi: 7.10.2018 12:27
Khabib, McGregor'u 'pes ettirdi'

hafif sıklet unvan maçında İrlandalı Conor McGregor ve Rus , UFC'nin 229. etkinliği çerçevesinde 'ta bulunan T-Mobile Arena'da karşı karşıya geldi.

Günlerdir heyecanla beklenen karşılaşmada, rakibi Conor McGregor'u 4. rauntda devirdi. İrlandalı McGregor, Khabib'in 'kilitlemesine' karşılık pes etmek zorunda kaldı. UFC kariyerinin 27. maçına çıkan Khabib Nurmagomedov, çıktığı tüm maçları kazanmayı başardı.

MAÇ SONRASI OLAYLAR ÇIKTI

Maç sonrası ringin dışına atlayan Nurmagomedov, rakibi McGergor'un ekibine saldırdı. Büyüyen olaylara salonda bulunan güvenlik görevlileri ve Las Vegas polisi müdahale etti.

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Khabib, McGregor'u 'pes ettirdi'
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