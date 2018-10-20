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Macaristan’ın başkenti Budapeşte’de bugün başlayan ’nın ilk gününde mindere çıkan 86 kiloda finale kalarak büyük başarı yakaladı. 74. Kiloda ise yarın bronz madalya mücadelesi verecek.

İHA Tüm Sporlar Haberleri
Giriş Tarihi: 20.10.2018 19:43 Güncelleme Tarihi: 20.10.2018 20:15
Fatih Erdin, Dünya Güreş Şampiyonası’nda finalde

Laszlo Pap Arena'da 114 ülkeden 860 güreşçinin katıldığı şampiyonanın ilk gününde mindere çıkan 86 kiloda , birinci turda Alman rakibi Dudarov'u yendi. İkinci turda Slovak güreşçi Makoev'i yenen Erdin, çeyrek finalde Koreli rakibi Kim'i yenerek yarı finale çıktı. Finale çıkma mücadelesinde Rus asıllı İspanyol güreşçi Taymuraz Naskadia Friev'i kendinden emin bir güreşle 7-4 yenerek adını finale yazdırdı. Erdin yarın finalde Rus güreşçi ile karşılaşacak.

74 kilodaki ilk turda Guatemalalı rakibi Rojas'ı 11-0 yendi. İkinci turdaki Slovak rakibini de geçen Demirtaş çeyrek finale yükseldi. Yarı finale kalmak için Belarus rakibini 2-0 yenen Soner Demirtaş ilk dörde kaldı. Finale kalma maçında Gürcü rakibi Avdantil Kentchadze'ye mağlup olan Demirtaş yarın bronz madalya maçına çıkacak.

Bugün mindere çıkan dünya şampiyonu 125 kiloda ise yarı finale kalma maçında İranlı rakibine yenildi. İranlı rakibinin finale kalma maçında Gürcü rakibine yenilmesiyle Akgül şampiyonadan elenmiş oldu.

61 kiloda mücadele eden Recep Topal ise Bulgar rakibi Dupov'a yenilerek şampiyonadan elendi.

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Fatih Erdin, Dünya Güreş Şampiyonası’nda finalde
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