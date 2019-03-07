Haber Hattı

BUGÜN NELER OLDU

Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde dün oynanan tek maçta VakıfBank, Çanakkale Belediyespor'u 25-19, 25-21 ve 25-19'luk setlerle 3-0 mağlup etti ve maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Ligin ikinci yarısında oynadığı 11 karşılaşmayı da kazanan sarı-siyahlılar, normal sezonu 62.440 puanla tamamladı. VakıfBank'ın play-off çeyrek finalindeki rakibi hafta sonu oynanacak maçların tamamlanmasının ardından belli olacak.ŞAMPİYONLAR Ligi'nde tarihi bir gece daha geride kaldı. Devler Ligi'nin favorilerinden PSG'ye İngiltere'de 2-0 mağlup olan Manchester United, rövanşı 3-1 kazandı ve çeyrek finale yükseldi. Lukaku'nun dublesiyle soyunma odasına 2-1 önde giden ManU, bitime dakikalar kala VAR uyarısı sonucu kazandığı penaltıyı Rashford'la gole çevirdi ve turladı. Porto ise 2-1'lik yenilginin rövanşında Roma'yı aynı skorla devirdi. Uzatmada gülen Porto oldu: 3-1.Aydın Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, CEV Challenge Kupası yarı final rövanş müsabakasında konuk ettiği Slovenya temsilcisi GEN-I Volley'yi 3-1 mağlup ederek, adını finale yazdırdı. Eşleşmenin ilk karşılaşmasını da Aydın Büyükşehir Belediyespor, deplasmanda 3-2 kazanmıştı. Rövanş mücadelesi, 102 dakika sürerken, setler ise 25-14, 20-25, 25-22 ve 25-19 sonuçlandı. Aydın Büyükşehir Belediyespor, finalde Volero (Fransa)-Saugella (İtalya) eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, 15 Temmuz Millet Bahçesi'nde düzenlendiği basın toplantısında, ilçeye Spor Külliyesi ve Spor Vadisi yapılacağı müjdesini verdi. "Üç temel perspektifimiz var: Sporun toplumsallaşması, ödüllendirme ve altyapı" diyen Göksu, Türkiye'nin en büyük spor vadilerinden birisini yapacaklarını dile getirdi. Toplam 284 bin metrekare alanda açılacak Spor Külliyesi ve Spor Vadisi'nin içerisinde 15 adet futbol sahası, bir stadyum, Esenler Spor Merkezi, spor ve fitness salonu, kamp eğitim merkezi, spor lisesi, otel, yurt, sporcu sağlık merkezi ve spor müzesi yer alacak.BARIŞ SÖZALnundan biri olan Vodafone İstanbul Yarı Maratonu 7 Nisan Pazar günü 100 ülkeden 10 bin sporcu ile birlikte parkur rekortmenlerine de ev sahipliği yapacak. Kadınlar kategorisinde 2017 yılında 1:06:19'luk derecesi ile yarı maraton parkur rekorunu kıran, Kasım ayında koşulan Vodafone 40. İstanbul Maratonu'nda Türkiye topraklarının en hızlı kadın atleti unvanını elinde bulunduran Kenyalı atlet Ruth Chepngetich yeni bir rekor için piste çıkacak. Erkeklerde ise 2018 yılında parkur rekorunu kırarak 59:50'lik derecesi ile Türkiye'yi bir saatin altında yarı maraton koşulan 17 ülkeden biri yapan Etiyopyalı atlet Amedework Walelegn yeni rekorlar için yine İstanbul'da olacak.Sırbistan'da düzenlenen Avrupa 23 Yaş Altı Güreş Şampiyonası'nda milli güreşçi Kerem Kamal altın madalya kazandı. Novi Sad kentinde ev sahipliği şampiyonanın üçüncü gününde grekomoren stil 60 kiloda final müsabakasına çıkan Kerem Kamal, Rumen Razvan Arnaut'u 6-1 yenerek şampiyon oldu. Geçen yıl İstanbul'da düzenlenen Avrupa 23 Yaş Altı Güreş Şampiyonası'nda zirveye çıkan Kamal, Avrupa şampiyonu unvanını korudu.