Saldırıya öfke yağdı

BUGÜN NELER OLDU

Yeni Zelanda'da cuma namazı sırasında uğradıkları terör saldırısıyla hayatını kaybeden 49 kişi için kulüp ve federasyonlar sosyal paylaşım sitelerinden tepkilerini ve üzüntülerini dile getirdiler.yaralılariçin geçmiş olsun dileklerinde bulundular. NBA'deki milli basketbolcumuz Cedi Osman, Arsenal forması giyen Mesut Özil, Arda Turan ve boksör Avni Yıldırım da saldırıyı kınadı. Federasyonlar da sosyal medya hesaplarından mesajlarla tepkilerini gösterdi.TFF,mesajını yayınladı.yapılan açıklamada da, "Yeni Zelanda'daiki camiye düzenlenen hain terör saldırısınıkınıyoruz" açıklamasına yer verildi. Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu ise Twitter'daki hesabından paylaştığı kınama mesajında,ifadelerini kullandı.İngiltere Premier Lig ekipleri Manchester United, Liverpool, Manchester City ve Tottenham ileMısırlı Muhammed Salah ve Arjantinli Agüero Yeni Zelanda'da iki camiye düzenlenen terör saldırısını kınadı. M.United, Liverpool, Manchester City ve Tottenham, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesaplarından terör saldırısına ilişkin ortak açıklamada bulundu. Kulüplerin mesajında,ifadesini kullandı.Futbol hayatına Suudi Arabistan ekibi El-Hilal'de devam eden Galatasaray'ın eski Fransız futbolcusu Bafetimbi Gomis ise terör saldırısıyla ilgili olarak,yorumunu yaptı.Yeni Zelandalı müslüman ragbi oyuncusu Sonny Bill Williams, ülkesindeki terör saldırısına büyük tepki gösterdi. Twitter'daki hesabından terör saldırısına ilişkin video paylaşan ve gözyaşlarını tutamayan Williams, "Duygularımı dile getirecek kelimeler bulmakta zorlanıyorum. Saldırıda hayatını kaybedenlerin ailesine başsağlığı diliyorum. İnşallah saldırıda hayatını kaybedenler, cennete gitmiştir" dedi.