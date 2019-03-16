Saldırıya öfke yağdı

Yeni Zelanda'da cuma namazı sırasında uğradıkları terör saldırısıyla hayatını kaybeden 49 kişi için kulüp ve federasyonlar sosyal paylaşım sitelerinden tepkilerini ve üzüntülerini dile getirdiler.
Bütün Süper Lig kulüpleri sosyal medya hesaplarından terör saldırısını kınarken,
yaralılar
için geçmiş olsun dileklerinde bulundular. NBA'deki milli basketbolcumuz Cedi Osman, Arsenal forması giyen Mesut Özil, Arda Turan ve boksör Avni Yıldırım da saldırıyı kınadı. Federasyonlar da sosyal medya hesaplarından mesajlarla tepkilerini gösterdi.
TFF, "Yeni Zelanda'da cuma namazı sırasında iki camiye düzenlenen hain saldırıları şiddetle kınıyor, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz"
mesajını yayınladı. Golf Federasyonundan
yapılan açıklamada da, "Yeni Zelanda'da
iki camiye düzenlenen hain terör saldırısını
kınıyoruz" açıklamasına yer verildi. Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu ise Twitter'daki hesabından paylaştığı kınama mesajında, "Yeni Zelanda'da iki camiye ibadet sırasında düzenlenen terör saldırılarını kınıyorum"
ifadelerini kullandı. Güreş ve Atletizm Federasyonları da terör saldırısı için tepki masajları yayınladılar.
İNGİLTERE'DEN TEPKİ
İngiltere Premier Lig ekipleri Manchester United, Liverpool, Manchester City ve Tottenham ile Galatasaray'ın eski futbolcusu Gomis,
Mısırlı Muhammed Salah ve Arjantinli Agüero Yeni Zelanda'da iki camiye düzenlenen terör saldırısını kınadı. M.United, Liverpool, Manchester City ve Tottenham, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesaplarından terör saldırısına ilişkin ortak açıklamada bulundu. Kulüplerin mesajında, "Tüm dualarımız, Yeni Zelanda'da yaşanan saldırıdan etkilenenler için"
ifadesini kullandı.
GOMİS: DUA EDİYORUM
Futbol hayatına Suudi Arabistan ekibi El-Hilal'de devam eden Galatasaray'ın eski Fransız futbolcusu Bafetimbi Gomis ise terör saldırısıyla ilgili olarak, "Yeni Zelanda'daki saldırıda hayatını kaybedenler ve aileleri için dua ediyorum"
yorumunu yaptı.
MÜSLÜMAN RAGBİCİNİN GÖZYAŞLARI
Yeni Zelandalı müslüman ragbi oyuncusu Sonny Bill Williams, ülkesindeki terör saldırısına büyük tepki gösterdi. Twitter'daki hesabından terör saldırısına ilişkin video paylaşan ve gözyaşlarını tutamayan Williams, "Duygularımı dile getirecek kelimeler bulmakta zorlanıyorum. Saldırıda hayatını kaybedenlerin ailesine başsağlığı diliyorum. İnşallah saldırıda hayatını kaybedenler, cennete gitmiştir" dedi.