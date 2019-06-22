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Fransa GP'sinde pole pozisyonu 'ın

'de sezonun 8. yarışı olan Fransa Grand Prix'sinde pole pozisyonu Mercedes'in İngiliz pilotu 'ın oldu. Hamilton 1.28.319'luk derecesiyle pist rekoru kırdı. Yarışa Mercedes'in Fin pilotu 2., Ferrari'nin Monakolu pilotu ise 3. sırada başlayacak.

AA Tüm Sporlar Haberleri
Giriş Tarihi: 22.6.2019 18:17 Güncelleme Tarihi: 22.6.2019 18:18
Formula 1 Fransa GP'sinde pole pozisyonu Lewis Hamilton'ın

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun sekizinci yarışı Fransa Grand Prix'sine, Mercedes pilotu Lewis Hamilton ilk sıradan başlayacak.

Fransa'nın Le Castellet kasabasındaki 5 bin 842 metrelik Paul Ricard Pisti'nde 53 tur üzerinden yapılan sıralama turlarında, Mercedes'in Büyük Britanyalı pilotu Hamilton 1.28.319'luk derecesiyle pole pozisyonunun sahibi oldu.

Hamilton'ın takım arkadaşı Fin Valtteri Bottas 1.28.605'lik süresiyle ikinci, Ferrari'nin Fransız pilotu Charles Leclerc de 1.28.965'lik derecesiyle üçüncü en iyi zamana imza attı.

Fransa Grand Prix'si yarın TSİ 16.10'da koşulacak.

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Formula 1 Fransa GP'sinde pole pozisyonu Lewis Hamilton'ın
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