Gazi Koşusu ne zaman saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak? 2019 Gazi koşusu atları ve jokeyleri belli oldu!

Gazi koşusu yarışçılık tarihindeki en önemli koşulardan biridir. 1927 yılında ilk kez Mustafa Kemal Atatürk'ün isteğiyle düzenlenen yarışın ilk kazananı Neriman adlı kısrak olmuştur. Her at taylığından, yetişkinliğine kadar gazi koşusunda yarışabilecek için sahipleri tarafından eğitilir. 1927 yılından bu güne kadar her yıl düzenlenen bu yarış, Türk yarış tarihinde bir atın katılabileceği en önemli koşudur. Peki, bu yıl Gazi koşusu ne zaman saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak? Gazi Koşusunda yarışacak jokey ve atlar belli oldu.

GAZİ KOŞUSU NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

93. Gazi koşusu bu yıl 30 Haziran Pazar günü yapılacak. Saat 17.15'de başlayacak yarış TJK ve TAY TV'den yayınlanacak.

GAZİ KOŞUSUNU İZLEMEK ÜCRETLİ Mİ OLACAK?

Gazi koşusu TJK ve TAY TV'den ücretsiz olarak izlenebilecek.

YARIŞI KAZANAN NE KADAR ÜCRET ALACAK?

Yılın bu en önemli koşusunda galip gelen tayın sahibi; kayıt tutarları, taksit ücretleri ve at sahibi primi olmak üzere toplam 2.393.835 TL ikramiye kazanacak. Koşuyu kazanan safkanın sahibi aynı zamanda yetiştiricisi ise, 453.750 TL'lik yetiştiricilik primi ile birlikte bu tutar 2.847.585 TL olacaktır.

4 SAFKAN ÖNE ÇIKIYOR

Gazi Koşusu'nda bu yıl öne çıkan safkanlar ise şunlar;

-Taylık döneminde önemli başarılar elde eden Yamanlar Beyi (Jokey Mustafa Çiçek ile koşması bekleniyor)

-Uzun mesafede başarılı olması beklenen Scoutleo

-Son 3 yılın şampiyon jokeyi Ahmet Çelik'in binmesi beklenen The Last Romance.

-Halis Karataş'ın bineceği Long Runner koşunun favori isimleri...

GAZİ KOŞUSU TARİHİ

Gazi koşusu, İlk kez Kurtuluş Savaşı yıllarında Ankara'daki atyarışlarını kendi himayesinde yaptıran Mustafa Kemal, 1927 yılında emir vererek Gazi Koşusu'nun düzenlenmesini istemiştir. Ali Muhiddin Hacıbekir`in sahibi olduğu Neriman adlı kısrağın 1927 yılında kazandığı Gazi Koşusu'nu Atatürk ile İsmet İnönü birlikte izlemişlerdir.

Bu önemli koşuyu 1929 yılında Celal Bayar "Cap Gris Nez" ve 1930 yılında İsmet İnönü "Olgo" isimli safkanlarıyla kazanmışlardır.

FİLME KONU OLDU!

Gazi Koşusunu anlatan filmlerden bir tanesi de yakın zamanda çıkan Bold Pilot filmi oldu. 2400 metre Gazi koşusunda rekor kıran Bold Pilot'un rekoru hala kırılamamış ve geçtiğimiz yıl filmi çekilmiştir.

Bold Pilot'ın sahibi Özdemir Atman'dı.