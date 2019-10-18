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skandal olay! verdi, kupası geri alındı

'nın güneyindeki Saint-Usage semtindeki ortaokulda düzenlenen koşu yarışmasını dereceyle bitiren öğrenci 'un, Türkiye'de şehit düşen askerlere saygı göstermek için verdiği  nedeniyle kazandığı kupa geri alındı.

Giriş Tarihi: 18.10.2019 20:32 Güncelleme Tarihi: 18.10.2019 20:33
Fransa skandal olay! Asker selamı verdi, kupası geri alındı

Ertuğrul'un babası Ali Ertuğrul, yaptığı açıklamada, 14 yaşındaki ortaokul son sınıf öğrencisi oğlunun okulda düzenlenen koşu yarışmasını birinci bitirdiğini ve kupa kazandığını söyledi.

Okuldaki törende, Türkiye'de şehit düşen askerlere saygı göstermek için oğlunun asker selamı verdiğini, bu nedenle okul müdürünün kupayı geri aldığını anlatan Ertuğrul, şu ifadeleri kullandı:

"Oğlum, asker selamı verdikten sonra okulun müdürünün yanına götürüldü. Müdür, kupayı oğlumun elinden aldı, asker selamının Fransızlara yapılan bir provokasyon olduğunu ve okulda böyle bir şeyin yapılmaması gerektiğini belirtti. Oğlum da müdüre 'askerlere saygıdan dolayı selam verdiğini' söyledi."

"Griezmann aynı asker selamı verdi, niye ona tepkiniz yok"

Ertuğrul, olayı öğrendiğinde semtin belediye başkanını aradığını, olay hakkında bilgi verdiğini ve tepkisini ifade ettiğini aktardı.

Semtte yaşayan Türklerin, oğluna yoğun destek verdiğini, olayın ardından okul müdürü ile görüştüğünü belirten Ertuğrul, "Eşimle müdüre, 'oğlumuzun yaptığını suç olarak kabul etmiyoruz. Griezmann aynı asker selamı verdi, niye ona tepkiniz yok' dedik." ifadelerini kullandı.

Ertuğrul, Eren'e okulda verilen tepkiyi normal bulmadığını vurgulayarak, "14 yaşındaki bir çocuğa verilen tepkinin, bu boyutta olmaması lazım. Oğlumun psikolojisini etkiledi ve ağlayarak eve geldi. Büyük destek aldı ve rahatladı." diye konuştu.

Kaynak: Haber7

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Fransa skandal olay! Asker selamı verdi, kupası geri alındı
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