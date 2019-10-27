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Genç haltercilerden 17 altın

Türkiye, Gençler ve 23 Yaş Altı 'nı 17 altın, 8 gümüş ve 13 bronz madalyayla tamamladı.

AA Tüm Sporlar
Giriş Tarihi: 27.10.2019 14:54
Genç haltercilerden 17 altın

Türkiye, Romanya'da sona eren Gençler ve 23 Yaş Altı Avrupa Halter Şampiyonası'nı 38 madalyayla tamamladı.

Türkiye Halter Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, milli takım takım sporcuları organizasyonda, 17 altın, 8 gümüş ve 13 bronz madalya kazandı.

Şampiyonanın son gününde podyuma çıkan kadınlar +87 kiloda Melike Günal, 3 altın madalya elde etti. Milli sporcu, koparmada 105 kilo, silkmede 128 kilo ve toplamda da 233 kiloyla altın madalyanın sahibi oldu.

Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Tamer Taşpınar, şampiyonanın son gününde Türkiye'ye 3 altın madalya daha hediye ettiklerini söyledi.

Melike Günal'ı performansı nedeniyle kutlayan başkan Taşpınar, "Sporcumuzu yetiştiren antrenörleri, ailesini ve kulübünü yürekten kutluyorum. Hiçbir başarı tesadüf değildir. Yapılan planlı ve önemli çalışmalar neticesinde böyle güzel sonuçlara ulaşmanın haklı gururunu yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

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Genç haltercilerden 17 altın
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