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'de şampiyon : Tarihi rekora 1 kaldı

'in İngiliz pilotu , 2019 sezonunun 19. yarışı olan ABD Grand Prix'sini takım arkadaşı Valtteri Bottas'ın arkasında 2. sırada tamamlayan İngiliz pilot Lewis Hamilton bitime 2 yarış kala kariyerini 6. şampiyonluğunu garantiledi. İngiliz pilot bir şampiyonluk daha kazanması halinde efsane Alman pilot 'in 7 şampiyonluk rekorunu egale edecek.

AA Tüm Sporlar
Giriş Tarihi: 4.11.2019 00:42 Güncelleme Tarihi: 4.11.2019 01:16
Formula 1'de şampiyon Lewis Hamilton: Tarihi rekora 1 kaldı

2019 Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 19. yarışı ABD Grand Prix'sinde 2. olan Mercedes takımından Lewis Hamilton, şampiyonluğu garantiledi. Kariyerinin 6. şampiyonluğunu kazanan İngiliz pilot bir kez daha şampiyon olması halinde Alman efsane Michael Schumacher'in 7 şampiyonluk rekorunu egale edecek.

Formula 1 sezonunun 19. mücadelesi, Teksas eyaletinin başkenti Austin'deki 5,5 kilometrelik Amerika Pisti'nde, 56 tur üzerinden yapıldı.

Lewis Hamilton, 5. cepten başladığı mücadelede, yarışı takım arkadaşı Fin Valtteri Bottas'ın 4.148 saniye gerisinde 2. sırada bitirdi. Mercedes'in pilotlar klasmanı lideri Hamilton, son iki ayak öncesi kariyerinin 6. şampiyonluğunu ilan etti.

Red Bull'un Hollandalı pilotu Max Verstappen ise yarışı liderin 5.002 saniye gerisinde bitirerek 3. oldu.

Sezonun 20. yarışı Brezilya Grand Prix'si, 17 Kasım'da yapılacak.

Pilotlar klasmanı:

1. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 381
2. Valtteri Bottas (Finlandiya): 314
3. Charles Leclerc (Monako): 249
4. Max Verstappen (Hollanda): 235
5. Sebastian Vettel (Almanya): 230

Takımlar klasmanı:

1. Mercedes: 695
2. Ferrari: 479
3. Red Bull: 366
4. McLaren: 121
5. Renault: 83

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Formula 1'de şampiyon Lewis Hamilton: Tarihi rekora 1 kaldı
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