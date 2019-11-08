Duruşumuzdan asla taviz vermeyeceğiz

BUGÜN NELER OLDU

Milli Erkek Hentbol Takımı'nın Belçika'yı 33-24 yendiği mücadelenin ardından asker selamı ile Barış Pınarı Harekâtı'na destek veren, AEK forması giyenKulüpler internet sitelerinden milli hentbolcular ile yollarını ayırmak istediklerini ifade etseler de,AEK'da oynayan Özmusul, yanlış bir şey yapmadıklarını söyleyerek "Her milli sporcunun yapması gerekeni yaptık. Bunda bir yanlışlık yok.dedi.Olympiakos forması giyen Dursun Ali Tınkır da "Sözleşmelerimizin feshedildiği sözlü olarak söylendi ancak resmi tebligat yapılmadı.Yasal hakkımızı sonuna dek arayacağız" diye konuştu.