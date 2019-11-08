Duruşumuzdan asla taviz vermeyeceğiz

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Milli Erkek Hentbol Takımı'nın Belçika'yı 33-24 yendiği mücadelenin ardından asker selamı ile Barış Pınarı Harekâtı'na destek veren, AEK forması giyen Yunus Özmusul ve Olympiakos'ta oynayan Dursun Ali Tınkır'ın sözleşmeleri takımları tarafından feshedilmişti.
Kulüpler internet sitelerinden milli hentbolcular ile yollarını ayırmak istediklerini ifade etseler de, resmi olarak iki isme de tebliğde bulunmadılar.
'YANLIŞ YOK'
AEK'da oynayan Özmusul, yanlış bir şey yapmadıklarını söyleyerek "Her milli sporcunun yapması gerekeni yaptık. Bunda bir yanlışlık yok. Duruşumuzdan asla taviz vermiyoruz. Sonuna kadar gideceğiz. Belki şu an kulüpsüz kaldık, ne olacak bilmiyoruz. Milli bir sporcu olarak dik duruşumuzu sonuna kadar yerine getireceğiz"
dedi.
'ZORLUYORLAR'
Olympiakos forması giyen Dursun Ali Tınkır da "Sözleşmelerimizin feshedildiği sözlü olarak söylendi ancak resmi tebligat yapılmadı. Taviz vermediğimiz için bize zorluk çıkarılıyor. Her Türk vatandaşının, her milli sporcunun yapması gerekeni yaptık ve duruşumuzdan taviz vermeyeceğiz.
Yasal hakkımızı sonuna dek arayacağız" diye konuştu.