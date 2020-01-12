Spor camiasından Filenin Sultanları için tebrik mesajları

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe kulüpleri, 2020 CEV Tokyo Olimpiyat Oyunları Avrupa Kıta Elemeleri final maçında Almanya 3-0 yenerek olimpiyatlara katılma hakkı kazanan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı kutladı.

TFF'nin sosyal medya hesabından "Muhteşemsiniz #FileninSultanları!" başlığıyla yayımlanan tebrik mesajında, "Finalde Almanya'yı yenip 2020 Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkı kazanan şampiyon Voleybol Milli Takımımız ve TVF yönetimini kutlar, ay-yıldızlılarımızın Türkiye'ye gurur veren başarılarının Tokyo'da da devam etmesini dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Muhteşemsiniz #FileninSultanları! 🇹🇷



Finalde Almanya'yı yenip 2020 Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkı kazanan şampiyon Voleybol Milli Takımımız ve @TVForgtr yönetimini kutlar, Ay-Yıldızlılarımızın Türkiye'ye gurur veren başarılarının Tokyo'da da devam etmesini dileriz. pic.twitter.com/xTVlhTtjqz — TFF (@TFF_Org) January 12, 2020

TBF'nin sosyal medya hesabında, "CEV Tokyo 2020 Olimpiyatları Avrupa Kıta Elemeleri finalinde Almanya'yı 3-0'lık skorla mağlup ederek Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkı elde eden A Kadın Milli Takımımızı tebrik ederiz. Tokyo'da başarılar #FileninSultanları!" paylaşımı yapıldı.

CEV Tokyo 2020 Olimpiyatları Avrupa Kıta Elemeleri Finali’nde Almanya'yı 3-0'lık skorla mağlup ederek Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkı elde eden A Kadın Milli Takımımızı tebrik ederiz.



Tokyo'da başarılar #FileninSultanları! 🇹🇷 pic.twitter.com/LY1Eb3CUI9 — TBF (@TBF) January 12, 2020

Galatasaray Kulübü tarafından yayımlanan mesajda, "2020 CEV Tokyo Olimpiyatları Avrupa Kıta Elemeleri Finali'nde Almanya'yı 3-0 mağlup ederek 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na doğrudan katılma hakkı elde eden A Milli Kadın Voleybol Takımı'mızı yürekten kutluyoruz." denildi.

🇹🇷 #FileninSultanları 2020 CEV Tokyo Olimpiyatları’nda!

2020 CEV Tokyo Olimpiyatları Avrupa Kıta Elemeleri Finali'nde Almanya’yı 3-0 mağlup ederek 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’na doğrudan katılma hakkı elde eden A Milli Kadın Voleybol Takımımızı yürekten kutluyoruz. pic.twitter.com/RO76uBnR7V — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) January 12, 2020

Beşiktaş Kulübü de yayımladığı mesajda, "Tebrikler Filenin Sultanları. A Milli Kadın Voleybol Takımı'mız, 2020 CEV Tokyo Olimpiyat Oyunları Avrupa Kıta Elemeleri final maçında Almanya'yı 3-0 mağlup ederek 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunlarına katılmaya hak kazandı." ifadelerine yer verdi.

Tebrikler Filenin Sultanları 🇹🇷🇹🇷🇹🇷



A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 2020 CEV Tokyo Olimpiyat Oyunları Avrupa Kıta Elemeleri final maçında Almanya’yı 3-0 mağlup ederek 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunlarına katılmaya hak kazandı.#FileninSultanları 🇹🇷🇹🇷🇹🇷 pic.twitter.com/KhzTtefp3y — Beşiktaş JK (@Besiktas) January 12, 2020

Fenerbahçe Kulübünün mesajında "#FileninSultanları 2020 CEV Olimpiyat Elemeleri finalinde Almanya'yı 3-0 mağlup ederek 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na katılmaya hak kazanıyor. Sizinle gurur duyuyoruz." denildi.

Trabzonspor Kulübü tarafından yayımlanan mesajda ise "#FileninSultanları 2020 Tokyo Olimpiyatlar Oyunları'nda! Sizinle gurur duyuyoruz!" ifadeleri kullanıldı.

MAÇ SONUCU TÜRKİYE 3-0 ALMANYA