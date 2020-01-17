‘Bayan Olympia’ Deniz Saypınar şimdi Amerika’yı fethedecek

BUGÜN NELER OLDU

Son yıllarda uluslararası arenada adından sık sık söz ettiren Türk sporunun başarılı temsilcilerinden biri de Vücut Geliştirme Branşı'nda ülkemizi temsil eden Deniz Saypınar oldu. 6 Türkiye şampiyonluğunun yanı sıra 25 yaşındaki milli sporcu kariyerine de 25 kupa sığdırırken, şimdi ABD'nin en prestijli yarışmasında ay-yıldızlı bayrağımızı dalgalandırmaya hazırlanıyor. Saypınar, Olympia Amateur'de de altın madalya alan ilk ve tek Türk atlet unvanına sahip. Saypınar, 182 ülkenin dahil olduğu dünya sıralamasında da adını ilk 7'ye taşıyarak bir başka başarıya daha imza attı.