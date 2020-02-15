Son dakika haberi: Michael Schumacher'in son hali sızdırıldı! Tüm dünya bu gelişme ile çalkalanıyor

Fransız Alpleri'ndeki kayak merkezinde geçirdiği kaza sonrasında ağır yaralanarak komaya giren ve tedavisi hâlâ devam eden efsane F1 pilotu Michael Schumacher hakkında son dakika haberi geldi. Sağlık durumunun nasıl olduğu merak edilen Schumacher hakkında dünyayı şoke eden bir iddia ortaya atıldı. İngiliz medyasının ortaya attığı iddiaya göre, Schumacher'in son hâlini gözler önüne seren bir fotoğraf basına sızdırıldı ve bunun karşılığında tam tamına 1 milyon pound istendi.

DÜNYA BU GELİŞME İLE ÇALKALANIYOR

İngiliz medyasının ortaya attığı bu iddia, sadece ülkede konuşulmakla kalmadığı gibi dünya genelinde de büyük şaşkınlık yarattı. Bilindiği gibi, Schumacher'in sağlık durumu hakkında son açıklama 2014 yılının ortalarında ailesi tarafından yapılmıştı. İşte, son dakika haberinin detayları...