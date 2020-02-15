Haberler > Spor Haberleri > Tüm Sporlar Haberleri > Son dakika haberi: Michael Schumacher'in son hali sızdırıldı! Tüm dünya bu gelişme ile çalkalanıyor

Son dakika haberi: Michael 'in son hali sızdırıldı! Tüm bu gelişme ile çalkalanıyor

2013 yılının Aralık ayında geçirdiği kazadan bu yana tedavi gören efsane F1 pilotu Michael hakkında şoke eden bir son dakika iddiası ortaya atıldı. Bilindiği gibi, Schumacher'in sağlık durumunun nasıl olduğuna yönelik son açıklama, 2014'ün ortalarında ailesi tarafından yapılmış ve geri kalan süreçte hiçbir resmi açıklama gelmemişti. İngiliz medyası tarafından ortaya atılan iddia, gündeminde de günün en çok konuşulan son dakika haberleri arasında öne çıkıyor. Edinilen bilgiye göre, Michael Schumacher'in son haline ilişkin bir fotoğraf sızdırıldı ve bunun için de 1 milyon pound (1.2 milyon euro) isteniyor.

Giriş Tarihi: 15.2.2020 07:28 Güncelleme Tarihi: 15.2.2020 07:28 ABONE OL
Son dakika haberi: Michael Schumacher'in son hali sızdırıldı! Tüm dünya bu gelişme ile çalkalanıyor

Fransız Alpleri'ndeki kayak merkezinde geçirdiği kaza sonrasında ağır yaralanarak komaya giren ve tedavisi hâlâ devam eden efsane F1 pilotu Michael hakkında son dakika haberi geldi. Sağlık durumunun nasıl olduğu merak edilen Schumacher hakkında dünyayı şoke eden bir iddia ortaya atıldı. İngiliz medyasının ortaya attığı iddiaya göre, Schumacher'in son hâlini gözler önüne seren bir fotoğraf basına sızdırıldı ve bunun karşılığında tam tamına 1 milyon pound istendi.

DÜNYA BU GELİŞME İLE ÇALKALANIYOR

İngiliz medyasının ortaya attığı bu iddia, sadece ülkede konuşulmakla kalmadığı gibi genelinde de büyük şaşkınlık yarattı. Bilindiği gibi, Schumacher'in sağlık durumu hakkında son açıklama 2014 yılının ortalarında ailesi tarafından yapılmıştı. İşte, son dakika haberinin detayları...

BENZER HABERLER
Goller Cepte
Goller Cepte
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika haberi: Michael Schumacher'in son hali sızdırıldı! Tüm dünya bu gelişme ile çalkalanıyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN