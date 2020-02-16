Slovenya, kahraman Türk Sıla Kara’yı konuşuyor

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Teleferikte dengesini kaybeden bir çocuğun düşmesine engel olan Alp Disiplini Milli Takımı sporcusu Sıla Kara, Slovenya'dailan edildi. Slovenya'da düzenlenen slalom yarışına katılan Sıla Kara, teleferikten düşmek üzere olan bir çocuğu kurtardı.Olay anını anlatan milli sporcu,diye konuştu.Sıla Kara, kendisine sosyal medyadan çok sayıda mesaj geldiğini belirterek, "Ben insanlık görevimi yaptım. İnsanların bunu fark etmesi, beni aramaya çalışmaları ve teşekkür etmeleri hoşuma gitti" dedi.