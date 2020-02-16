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, kahraman Türk ’yı konuşuyor

Giriş Tarihi: 16.2.2020 ABONE OL
Slovenya, kahraman Türk Sıla Kara’yı konuşuyor
Teleferikte dengesini kaybeden bir çocuğun düşmesine engel olan Alp Disiplini Milli Takımı sporcusu Sıla Kara, Slovenya'da "kahraman" ilan edildi. Slovenya'da düzenlenen slalom yarışına katılan Sıla Kara, teleferikten düşmek üzere olan bir çocuğu kurtardı. Olayın duyulmasının ardından Krvavec halkının büyük ilgi gösterdiği milli sporcuya, kentin emniyet müdürü tarafından teşekkür madalyası verildi.
Olay anını anlatan milli sporcu, "Teleferik hareket halindeyken çocuk kaymaya başladı. Bu esnada batonlarımı attım ve eldivenlerimi ağzımla çıkartıp çocuğun ellerini tuttum. Yaklaşık 15 dakika bu şekilde geçti. Daha sonra aşağıya tor ağı açtılar ve üzerine çocuğu bıraktım. Daha sonra yanına gittiğimde bana durumunun iyi olduğunu söyledi" diye konuştu.
Sıla Kara, kendisine sosyal medyadan çok sayıda mesaj geldiğini belirterek, "Ben insanlık görevimi yaptım. İnsanların bunu fark etmesi, beni aramaya çalışmaları ve teşekkür etmeleri hoşuma gitti" dedi.

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Slovenya, kahraman Türk Sıla Kara’yı konuşuyor
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